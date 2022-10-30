МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Эксперты предрекают еще одну спокойную неделю на валютном рынке — прогнозируемый торговый диапазон для рубля составляет 58-63 в парах с долларом и евро, и 8,1-8,7 в паре с юанем, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Аналитик объяснил, как обезопасить себя от новых схем киберпреступников

В целом факторы за укрепление и ослабление рубля выглядят сбалансированными, отметил он.

На минувшей неделе завершился октябрьский налоговый период, когда экспортеры активно продавали валютную выручку для выплат в бюджет, и до середины ноября рубль лишится этого фактора поддержки.

Васильев отметил, что в пользу рубля остается внушительный профицит текущего счета платежного баланса РФ на фоне высоких цен на нефть и газ. Вместе с сохранением жестких ограничений на движение капитала и политики дедолларизации, проводимой Банком России, это будет поддерживать рубль стабильным. Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль

Аналитик напомнил, что центральным событием предстоящей недели на мировом финансовом рынке будет заседание ФРС в среду, на котором американский ЦБ, как ожидается, повысит ключевую ставку ещё на 75 б.п., до 4% и сохранит жесткую риторику.

"Это может оказать поддержку доллару на глобальном рынке, однако влияние на рубль, вероятно, будет минимальным из-за сохраняющихся в России жестких валютных ограничений", — констатировал Васильев.

Значимость доллара и евро в российской экономике и финансовой системе продолжит быстро снижаться в ближайшие месяцы, а роль рубля и валют дружественных стран, и в первую очередь юаня, будет только возрастать, резюмировал он.