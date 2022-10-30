Аналитик Васильев: роль рубля и валют дружественных стран будет только возрастать
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Эксперты предрекают еще одну спокойную неделю на валютном рынке — прогнозируемый торговый диапазон для рубля составляет 58-63 в парах с долларом и евро, и 8,1-8,7 в паре с юанем, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В целом факторы за укрепление и ослабление рубля выглядят сбалансированными, отметил он.
На минувшей неделе завершился октябрьский налоговый период, когда экспортеры активно продавали валютную выручку для выплат в бюджет, и до середины ноября рубль лишится этого фактора поддержки.
Васильев отметил, что в пользу рубля остается внушительный профицит текущего счета платежного баланса РФ на фоне высоких цен на нефть и газ. Вместе с сохранением жестких ограничений на движение капитала и политики дедолларизации, проводимой Банком России, это будет поддерживать рубль стабильным.
Аналитик напомнил, что центральным событием предстоящей недели на мировом финансовом рынке будет заседание ФРС в среду, на котором американский ЦБ, как ожидается, повысит ключевую ставку ещё на 75 б.п., до 4% и сохранит жесткую риторику.
"Это может оказать поддержку доллару на глобальном рынке, однако влияние на рубль, вероятно, будет минимальным из-за сохраняющихся в России жестких валютных ограничений", — констатировал Васильев.
Значимость доллара и евро в российской экономике и финансовой системе продолжит быстро снижаться в ближайшие месяцы, а роль рубля и валют дружественных стран, и в первую очередь юаня, будет только возрастать, резюмировал он.
https://1prime.ru/exclusive/20221030/838639148.html