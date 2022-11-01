МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чем популярнее мессенджеры, тем больше хакерских атак приходится преодолевать его разработчикам. Поэтому мы чаще всего видим новости о том, что в WhatsApp выявлена очередная критическая уязвимость, благодаря этому его можно называть самым опасным из-за количества зафиксированных взломов или угроз, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков. Эксперт рассказал, как защитить переписки в мессенджерах от посторонних

"Например, обнаруженные недавно две уязвимости в WhatsApp CVE-2022-36934 и CVE-2022-27492, которым присвоили уровни критичности 9,8 и 7,8 из 10 соответственно. Они позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему неограниченный доступ", — рассказал эксперт.

В первом случае злоумышленнику было достаточно начать видеозвонок с пользователем, а во втором — отправить видео с вредоносным кодом, которое загружалось на устройство (при условии, что было активировано автоматическое скачивание медиафайлов).

С другой стороны, менее известные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости, отметил Слободчиков.

"Важно понимать, что чаще всего причина утечек — цифровая неграмотность пользователей, а не уязвимость мессенджеров. Разработчики регулярно выпускают патчи, закрывающие слабые места. Нередко люди забывают обновлять приложения, что увеличивает шанс утечки и делает устройство менее защищенным", — отметил эксперт.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская