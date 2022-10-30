МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. У мошенников есть много способов завладеть личной конфиденциальной информацией человека. Как сбить с толку преступников — рассказала агентству "Прайм" директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская. Мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram

Чтобы сбить с толку преступников, в первую очередь не стоит записывать номера своих близких под очевидными названиями или именами, например, мама, папа, брат, сестра и прочими. "Ведь одна из распространенных схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег. Предлогов для этого — множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек", — отметила эксперт.

Бобровская также посетовала, что многие пренебрегают таким способом защиты личных данных, полагая, что с ними этого не случится. Но на это и рассчитывают те, кто разрабатывает приемы подобного психологического воздействия. В состоянии стресса люди начинают думать совсем по-другому.

"И если представить, что с украденного телефона раздается звонок родителям и им сообщают, что их ребенок, например, попал в ДТП, то вряд ли в первые минуты кто-то вспомнит про уловки мошенников", — поясняет специалист. Названа опасность старых мобильных номеров

Правда, по ее словам, есть и другие ситуации, когда, наоборот, желательно, чтобы в телефоне можно было найти хотя бы несколько очевидных контактов близких или родственников.

На случай, если действительно что-то произойдет, человек попадет в больницу или в настоящее, а не вымышленное ДТП, должна быть возможность сообщить об этом ближайшему окружению.