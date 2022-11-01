МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Текущий 2022 год вряд ли станет очень прибыльным с точки зрения инвестиций для тех, кто уже несколько лет занимается своими финансами. Однако падение рынка в первые три квартала 2022 года стоит рассматривать не как негатив, а как потенциальную точку входа для инвесторов, рассказал агентству "Прайм" персональный брокер Инвестиционного Банка Синара Тимур Баянов. Россиянам дали совет, как эффективно и быстро копить деньги

"Цены на акции низки. Это, несомненно, является прекрасным временем для покупки для долгосрочных инвесторов", — считает собеседник агентства.

Говоря о рынке госдолга, Баянов заметил, что не ожидает каких-то значительных изменений.

"Перспективы рынка госдолга в базовом сценарии ставки колеблются вблизи их текущих уровней. В таких условиях наиболее привлекательными на среднесрочную перспективу мы считаем бумаги со сроком погашения от пяти до девяти лет", — добавил он и пояснил, что сейчас эти ОФЗ торгуются с доходностью 9,5-10% годовых.

При этом собеседник не исключает варианта, при котором кривая ОФЗ примет более плоский вид за счет снижения доходностей на дальнем участке.