МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сейчас при подаче заявления на загранпаспорт через портал Госуслуг действует скидка, благодаря которой госпошлина составляет 3500 рублей, а не 5000 рублей при физическом присутствии гражданина в паспортно-визовых подразделениях. Однако с 1 января 2023 года всем физлицам придется оплачивать полную стоимость, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Общественная палата предложила добавить новый штамп в паспорте

Минфин указал, что со следующего года тридцатипроцентная скидка для тех, кто оформляет паспорт онлайн, перестанет действовать.

"Так что тем гражданам, у кого срок действия загранпаспорта подходит к концу, есть смысл заняться онлайн оформлением до Нового года. Так можно сэкономить", — отмечает юрист.

По его словам, были уточнены и условия уплаты госполшины. Теперь, если новый документ оформляется взамен утраченного или пришедшего в негодность, то за его оформление госпошлину платить не придется. Также от ее уплаты освобождены люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Соловьев напомнил, что некоторое время назад были изменены административные процедуры, связанные с оформлением и выдачей загранпаспортов. После ряда сбоев сегодня возобновилась выдача загранпаспортов, включающих биометрические данные гражданина.

Такие паспорта удобны, так как срок их действия — 10 лет. Кроме того, если свободные страницы паспорта заканчиваются, гражданин имеет возможность параллельно оформить второй паспорт.

Также был уточнен порядок получения загранпаспорта:

— гражданин подает заявление в МФЦ;

— получает в МФЦ персональный штрихкод;

— сканирует штрихкод в криптобиокабине;

— предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев;

— предъявляет для сканирования российский паспорт.

По зашифрованному каналу сведения отправляют в "Гознак", чтобы обеспечить конфиденциальность данных. Отследить готовность паспорта можно через МФЦ, заключил юрист.