Юрист Соловьев заявил, что новый загранпаспорт можно получить по скидке до конца 2022 года
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сейчас при подаче заявления на загранпаспорт через портал Госуслуг действует скидка, благодаря которой госпошлина составляет 3500 рублей, а не 5000 рублей при физическом присутствии гражданина в паспортно-визовых подразделениях. Однако с 1 января 2023 года всем физлицам придется оплачивать полную стоимость, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Минфин указал, что со следующего года тридцатипроцентная скидка для тех, кто оформляет паспорт онлайн, перестанет действовать.
"Так что тем гражданам, у кого срок действия загранпаспорта подходит к концу, есть смысл заняться онлайн оформлением до Нового года. Так можно сэкономить", — отмечает юрист.
По его словам, были уточнены и условия уплаты госполшины. Теперь, если новый документ оформляется взамен утраченного или пришедшего в негодность, то за его оформление госпошлину платить не придется. Также от ее уплаты освобождены люди, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.
Соловьев напомнил, что некоторое время назад были изменены административные процедуры, связанные с оформлением и выдачей загранпаспортов. После ряда сбоев сегодня возобновилась выдача загранпаспортов, включающих биометрические данные гражданина.
Такие паспорта удобны, так как срок их действия — 10 лет. Кроме того, если свободные страницы паспорта заканчиваются, гражданин имеет возможность параллельно оформить второй паспорт.
Также был уточнен порядок получения загранпаспорта:
— гражданин подает заявление в МФЦ;
— получает в МФЦ персональный штрихкод;
— сканирует штрихкод в криптобиокабине;
— предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев;
— предъявляет для сканирования российский паспорт.
По зашифрованному каналу сведения отправляют в "Гознак", чтобы обеспечить конфиденциальность данных. Отследить готовность паспорта можно через МФЦ, заключил юрист.
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