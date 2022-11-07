Юрист Соловьев рассказал, что забытые банковские карты могут приносить убытки
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банковские карты уже давно стали обыденностью в нашей жизни. Помимо зарплатных и социальных, есть кредитные карты, а также те, которые вручаются по акциям. Поэтому мы не всегда помним, сколько у нас карт, какова сумма годового обслуживания по ним, а также есть ли проценты за пользование предоставляемым ими овердрафтом. Между тем, деньги списываются, напомнил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, забытые карты могут принести человеку убытки и неприятности.
Юрист напоминает, что кредитная карта предусматривает внесение платы как за пользование средствами банками, так и за годовое обслуживание. При этом, если человек не пользуется кредитной картой в течение долгого времени, и с нее списывается плата за годовое обслуживание, то у него образуется задолженность, на которую начнут начисляться проценты.
"Таким образом, имеет смысл регулярно проверять баланс своей кредитной карты. И помнить, что отсутствие заявления о закрытии кредитки влечет автоматический ее перевыпуск", — предупреждает Соловьев.
Кроме того, не стоит надеяться на то, что банковская карта, на которой нет денег и которой владелец не пользуется, закроется сама собой. Это касается как зарплатной карты, так и любой другой.
Увольнение с работы также не означает автоматического закрытия зарплатной карты. И если по ней была предусмотрена возможность потратить больше денег, чем есть на счете, то с такой карты могут быть списаны средства за годовое обслуживание, по исполнительным документам (долг по ЖКХ, штрафы и т.д.). Попадание ее реквизитов злоумышленникам также, по словам юриста, может привести к списанию денежных средств и необходимости возмещения их банку.
"Таким образом, лучше периодически проводить ревизию своих банковских карт и, не сомневаясь, закрывать неиспользуемые. При этом лучше всего удостовериться, что банковский счет действительно закрыт — это происходит по истечении некоторого времени после подачи заявления в банк", — объяснил эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20221107/838702525.html