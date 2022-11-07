МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банковские карты уже давно стали обыденностью в нашей жизни. Помимо зарплатных и социальных, есть кредитные карты, а также те, которые вручаются по акциям. Поэтому мы не всегда помним, сколько у нас карт, какова сумма годового обслуживания по ним, а также есть ли проценты за пользование предоставляемым ими овердрафтом. Между тем, деньги списываются, напомнил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Эксперт рассказал, надо ли расписываться на банковской карте

По его словам, забытые карты могут принести человеку убытки и неприятности.

Юрист напоминает, что кредитная карта предусматривает внесение платы как за пользование средствами банками, так и за годовое обслуживание. При этом, если человек не пользуется кредитной картой в течение долгого времени, и с нее списывается плата за годовое обслуживание, то у него образуется задолженность, на которую начнут начисляться проценты.

"Таким образом, имеет смысл регулярно проверять баланс своей кредитной карты. И помнить, что отсутствие заявления о закрытии кредитки влечет автоматический ее перевыпуск", — предупреждает Соловьев.

Кроме того, не стоит надеяться на то, что банковская карта, на которой нет денег и которой владелец не пользуется, закроется сама собой. Это касается как зарплатной карты, так и любой другой.

Увольнение с работы также не означает автоматического закрытия зарплатной карты. И если по ней была предусмотрена возможность потратить больше денег, чем есть на счете, то с такой карты могут быть списаны средства за годовое обслуживание, по исполнительным документам (долг по ЖКХ, штрафы и т.д.). Попадание ее реквизитов злоумышленникам также, по словам юриста, может привести к списанию денежных средств и необходимости возмещения их банку.

"Таким образом, лучше периодически проводить ревизию своих банковских карт и, не сомневаясь, закрывать неиспользуемые. При этом лучше всего удостовериться, что банковский счет действительно закрыт — это происходит по истечении некоторого времени после подачи заявления в банк", — объяснил эксперт.