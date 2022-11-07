МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Иногда нам кажется, что деньги утекают в какую-то дыру в кармане. Зарплата была недавно, никаких крупных покупок не было, а сумма почти исчезла. Куда она подевалась и как остановить этот процесс, рассказала агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Названы привычки и навыки, которые помогут увеличить доход

Главная причина, по которой деньги исчезают из кошелька — отсутствие планирования бюджета. "Следствием этого, как правило, становится хаотичное расходование средств, а далее режим жесткой экономии. Причем этот режим ухудшает качество жизни не только самого человека, но и людей вокруг него — детей, престарелых родственников, близких, которые вынуждены ему финансово помогать", — отметила эксперт.

Умение правильно расставлять приоритеты в расходах — то, что позволит из любой ситуации выйти с наименьшими потерями. В первую очередь, нужно сократить лишние траты. Это может быть второй кофе или лишний снек. Если начать следить за мелкими покупками, то можно сэкономить пусть не состояние, но определенную сумму, которую можно направить, например, на дополнительное образование.

"Начать можно с того, что на протяжении месяца или более продолжительного периода времени вы будете записывать все свои траты и денежные поступления. Для этих целей заведите специальную табличку на компьютере или используйте специальное приложение на смартфоне. Не нужно пытаться держать все "в уме", обязательно фиксируйте. Такое упражнение поможет выявить необязательные статьи расходов, от которых при желании может избавиться", — пояснила Дайнеко.

Часто добиться баланса между расходами и доходами мешают эмоциональные и ситуативные покупки, на которые нас подталкивают торговые сети. Мы стараемся успеть на распродажу, участвуем в акциях "купи две вещи получи третью в подарок", реагируем на цветные ценники в супермаркетах и в итоге покупаем либо что-то ненужное, либо больше, чем нам на самом деле требуется. Чтобы, этого не происходило, планируйте покупки заранее, старайтесь не приобретать продукты впрок, составляйте списки необходимого перед походом в магазин и неукоснительно следуйте собственным указаниям.

Высвободившиеся средства используйте для того, чтобы поскорее рассчитаться с долгами, если они есть. В первую очередь старайтесь гасить короткие кредиты, как правило, они самые невыгодные.

После того, как вы оптимизируете свой бюджет, начинайте сберегать. Почитайте про разные техники накоплений — "шесть кувшинов", "четыре конверта", "правило 365". Найдите метод, который будет для вас наиболее комфортным. Если не хотите заморачиваться, в начале месяца можно просто переводить какую-то фиксированную часть дохода на накопительный счет. Здесь главное дисциплина. Сбережения должны стать такой же постоянной статьей бюджета, как и расходы.

Начинайте формировать резервный фонд на случай форс-мажоров — подушку финансовой безопасности размером 6-12 месячных доходов. Это неприкосновенный запас, который поможет справиться с временными трудностями. Речь может идти о потере работы, поломке дорогостоящей аппаратуры, которая для этой работы нужна, внезапно появившихся проблемах со здоровьем, назревших проблемах в семейных отношениях, рисках при инвестировании в сложные финансовые продукты.

Когда финансовая подушка сформирована, подумайте о дополнительных способах сбережений и инвестиций. Помните, что чем большую доходность предлагает финансовый инструмент, тем он более рисковый. Поэтому инструменты для начинающих должны быть консервативными — вклады, ОФЗ, недвижимость, золото. В любом случае необходимо правильно оценивать свои силы, возможность и готовность разбираться в нюансах. Старайтесь не "класть все яйца в одну корзину", а использовать для накоплений разные инструменты — диверсифицировать активы.