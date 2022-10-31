МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В случае с вопросом "а как побыстрее скопить большую сумму денег" ответ достаточно банальный: путь к финансовому благополучию преодолеваю маленькими шажками. Однако есть несколько моментов, внимание к которым ускорит этот процесс, рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. Эксперт рассказал, в чем сейчас хранить деньги

"Самый простой и верный способ накопить существенный капитал — это регулярно откладывать фиксированные суммы. Для людей со стабильной зарплатой можно откладывать 10-30% от месячного дохода", — отметил собеседник агентства.

Если строго следить за этим, то уже через несколько месяцев скопится довольно существенный запас свободных денег. "В этот момент уже можно будет задуматься о том, как их сохранить или инвестировать", — добавил он.

Для людей с нерегулярными доходами действует то же правило. Разница лишь в том, что необходимый капитал создается с помощью нерегулярного сбережения, отметил Манжос.

Хорошей привычкой при накоплении желаемой суммы может стать привычка откладывать незапланированные доходы, например, от подработки или от продажи ненужных вещей.

"Сумма, которая регулярно откладывается, не должна быть слишком обременительной. Если сложно откладывать меньше 10% месячного дохода, лучше для начала приложить усилия для повышения дохода. Для людей, работающих по найму, самым правильным шагом может стать переход на более высокооплачиваемую работу", — советует риск-менеджер.

По его мнению, попытка работать больше за те же деньги — это худший вариант.

Быстрее всего скопить получится у тех, чей доход позволит откладывать до 50% или даже больше. В таком случае довольно серьезная "денежная подушка" накапливается очень быстро.

Спикер также обратил внимание, что в реальной жизни поговорка "много денег не бывает" не работает. Большая сумма не является самоцелью, она нужна для серьезных покупок, например, на улучшение жилищных условий.

Если же говорить о запасе денег на непредвиденный случай, вполне достаточно суммы, кратной 1-3 месячным доходам. Продвинутые финансовые консультанты указывают на то, что минимальная "денежная подушка" должна обеспечивать возможность комфортного существования в течение полугода.

"Однако излишняя бережливость имеет и обратную неприятную сторону. Процесс сбережения и накопления не должен принимать мучительную или болезненную форму. Не стоит забывать, что "сегодняшние" деньги во всех смыслах всегда дороже денег "завтрашних", — предупредил он.