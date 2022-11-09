МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на то, что доход от вкладов всегда находился в зависимости от ключевой ставки Банка России, сегодня алгоритм получения максимальной прибыльности значительно изменился. Если несколько лет назад самые большие проценты были по вкладам на сроки размещения от трех до пяти лет, то сейчас — от трех месяцев, рассказала агентству "Прайм" начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Наталья Меньшова. Клиентов банков предупредили о вкладах с "двойным дном"

"Банки предлагают наиболее привлекательные ставки на срок от 3 до 12 месяцев, интересные предложения по ставке на 2-3 года встречаются реже", — отметила она и добавила, что сейчас клиенты чаще отдают предпочтение размещению средств на три месяца.

Также чаще россияне стали выбирать накопительные счета. Это обусловлено текущей ситуацией: люди не готовы планировать надолго. "Кроме того, ЦБ на последнем заседании оставил ключевую ставку без изменений, и по мнению многих аналитиков, в ближайшей перспективе возможен ее рост, что может привести к корректировке ставок по депозитам в сторону увеличения, а это значит — стоит обратить внимание на вклады с более коротким сроком размещения", — отметила Меньшова.

При выборе вклада, кроме анализа доходности, необходимо обращать внимание и на наличие у банка удобного мобильного приложения, возможность открыть или закрыть вклад удаленно, размер комиссии и лимиты при переводе денежных средств.

Как правило, банки предлагают максимальные ставки по вкладам без возможности пополнения, но не обязательно открывать вклад с пополнением для накопления определенной суммы, жертвуя при этом частью дохода: можно открыть новый вклад на сумму, на которую планировалось пополнить депозит, резюмировала эксперт.