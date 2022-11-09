Юрист Гусятников заявил, что ФНС может отказать в налоговом вычете при ошибке в декларации
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба может отказать в налоговом вычете, если вы не предоставили необходимые документы или заполнили декларацию с ошибкой, прошло более трех лет с момента возникновения основания для льготы, вы не платили НДФЛ по ставке 13% или приобрели неподходящий объект. Во всех случаях вероятность получить деньги разная, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
— Если вы сделали ошибку в заполнении декларации или не приложили подтверждающие документы.
Как правило, если налоговая находит ошибки или нестыковки при проверке документов, то она обращается к гражданину с просьбой пояснить ситуацию, или предоставить оригиналы. В большинстве случаев подобные вопросы решаются, если у получателя вычета все в порядке. Он связывается с налоговой, поясняет информацию, которая их интересует, приносит лично или отправляет другим способом нужные документы и т.д. Конечно, в этом случае перечисление вычета затягивается, иногда на полгода и более, тем не менее, это не безвыходная ситуация. Если, несмотря на все имеющиеся подтверждения, налоговая все равно отказывает в вычете, у гражданина есть право обращаться в суд.
— Прошло более трех лет с момента возникновения основания для вычета.
Дело в том, что вернуть НДФЛ гражданин может только за последние три года. Например, если право на вычет возникло у вас в 2022 году, то вернуть налог вы сможете в 2023, 2024, 2025 гг. Также в течение 2022 года вы можете получить вычет за 2021, 2020, 2019 гг. Если речь идет о периоде, например, 2017-2018 гг, то налоговая инспекция вам откажет.
— Если вы платили НДФЛ не по ставке 13%
Налоговый вычет распространяется только на тех граждан, которые платят налоги по ставке 13%. Сюда не входят индивидуальные предприниматели, которые платят налог по ставке 6% или 15% и самозанятые, которые отдают государству 4% или 6% от дохода. Многие не знают об этом и думают, что налоговый вычет положен всем людям, которые платят налоги, независимо от ставки. Однако, это не так.
— При приобретении объекта, на который не распространяется налоговый вычет.
Одним из самых востребованных видов вычета — является возврат НДФЛ при покупке недвижимости. Но, опять же, не все знают о том, что он распространяется не на любой объект. Например, получить вычет за приобретение апартаментов у вас не получится. Возврат НДФЛ при покупке недвижимости распространяется только на жилой фонд, коммерческая недвижимость, к которой относятся апартаменты, в льготу не включена.
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