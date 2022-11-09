МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба может отказать в налоговом вычете, если вы не предоставили необходимые документы или заполнили декларацию с ошибкой, прошло более трех лет с момента возникновения основания для льготы, вы не платили НДФЛ по ставке 13% или приобрели неподходящий объект. Во всех случаях вероятность получить деньги разная, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Юрист рассказал, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

— Если вы сделали ошибку в заполнении декларации или не приложили подтверждающие документы.

Как правило, если налоговая находит ошибки или нестыковки при проверке документов, то она обращается к гражданину с просьбой пояснить ситуацию, или предоставить оригиналы. В большинстве случаев подобные вопросы решаются, если у получателя вычета все в порядке. Он связывается с налоговой, поясняет информацию, которая их интересует, приносит лично или отправляет другим способом нужные документы и т.д. Конечно, в этом случае перечисление вычета затягивается, иногда на полгода и более, тем не менее, это не безвыходная ситуация. Если, несмотря на все имеющиеся подтверждения, налоговая все равно отказывает в вычете, у гражданина есть право обращаться в суд.

— Прошло более трех лет с момента возникновения основания для вычета.

Дело в том, что вернуть НДФЛ гражданин может только за последние три года. Например, если право на вычет возникло у вас в 2022 году, то вернуть налог вы сможете в 2023, 2024, 2025 гг. Также в течение 2022 года вы можете получить вычет за 2021, 2020, 2019 гг. Если речь идет о периоде, например, 2017-2018 гг, то налоговая инспекция вам откажет.

— Если вы платили НДФЛ не по ставке 13%

Налоговый вычет распространяется только на тех граждан, которые платят налоги по ставке 13%. Сюда не входят индивидуальные предприниматели, которые платят налог по ставке 6% или 15% и самозанятые, которые отдают государству 4% или 6% от дохода. Многие не знают об этом и думают, что налоговый вычет положен всем людям, которые платят налоги, независимо от ставки. Однако, это не так.

— При приобретении объекта, на который не распространяется налоговый вычет.

Одним из самых востребованных видов вычета — является возврат НДФЛ при покупке недвижимости. Но, опять же, не все знают о том, что он распространяется не на любой объект. Например, получить вычет за приобретение апартаментов у вас не получится. Возврат НДФЛ при покупке недвижимости распространяется только на жилой фонд, коммерческая недвижимость, к которой относятся апартаменты, в льготу не включена.