МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В ситуации, когда за три дня до зарплаты кошелек опустел, бывал почти каждый. В беседе с агентством "Прайм" начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий дал несколько советов, как научиться укладываться в нужный бюджет и перестать зависеть от зарплаты. Назван способ убрать "дыру" в личном бюджете

"Во-первых, надо снизить расходы. Покупайте товары онлайн, ищите распродажи. Переключитесь на самых дешевых мобильных операторов. Снизьте расходы на газ и электроэнергию. Откажитесь от импульсивных покупок", — перечислил он в первую очередь.

Также стоит использовать для покупок карты банков, которые предлагают наиболее выгодные условия по кешбэку и начисляют проценты на остаток. Иногда стоит найти более дешевое жилье: если вы арендуете, то снижение ежемесячного платежа сразу принесет облегчение. Ну а если у вас своя большая и дорогая квартира, то ее можно использовать для дополнительного дохода. Например, жилье в центре можно выгодно продать и переехать в район подешевле. Иногда стоит сдавать престижную квартиру дорого, а самому — снимать что-то экономичнее.

"Ни в коем случае не берите микрозаймы. Реструктурируйте свои долги, рефинансируйте их на более выгодных условиях", — также советует Осадчий.

Он добавил, что отказ от алкоголя и табака также улучшит финансовую ситуацию: здоровый образ жизни заметно снижает расходы на медицину.

Если все лишние расходы урезаны, то стоит заняться повышением доходов. "Дополнительная работа, продажа ненужных вещей. Опять-таки, если у вас дорогое жилье, рассмотрите вопрос о его продаже или сдаче в аренду", — рассуждает эксперт.

Также к финансовой дисциплине приучает ведение семейного бюджета, для этого есть удобные мобильные приложения.

Повышайте свою финансовую грамотность, не поддавайтесь на "заманчивые" предложения финансовых пирамид, букмекеров и т.п. "Избегайте игры на фондовом рынке, который для финансово неграмотных как минное поле", — резюмировал Осадчий.