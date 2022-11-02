МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Наличие сравнительно небольшой суммы для инвестиций — не препятствие для создания стабильного инвестиционного портфеля. Как это сделать, вложив в ценные бумаги всего 10-20 тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" руководитель проектов ИК"ВЕЛЕС Капитал" Валентина Савенкова. Россиянам дали совет, как эффективно и быстро копить деньги

"В размещении на российском рынке небольшой суммы в 10 — 20 тысяч рублей нет никакой проблемы, если ограничиться инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов", — считает она.

Именно регулярные вложения небольших сумм осуществляет большая часть начинающих инвесторов, придерживающихся правил личного финансового планирования (10-20% ежемесячного дохода инвестировать ежемесячно на регулярной основе).

Эксперт привела в пример формирование"рационального" инвестиционного портфеля, который состоит из ОФЗ (20%), корпоративных облигаций (40%) и российских акций (40%). Если зарплата инвестора составляет 150 тысяч рублей в месяц, то ежемесячный инвестиционный транш будет равен 15 тысячам рублей.

ОФЗ и корпоративные облигации в основном торгуются лотом по 1000 рублей, можно выбрать любую бумагу с нужным сроком погашения от текущего года до 2053-го. Денег хватит на покупку трех лотов ОФЗ (можно купить одну или разные бумаги) и 6 лотов корпоративных облигаций (а если выбор падет на облигации с номиналом менее 1000 — лотов будет больше).

На долю акций в данном случае приходится 6 тысяч рублей. Минимальный лот покупки акций Газпрома и Сбербанка составляет около 2000, Новатэка — 1100, Северстали — около 800 рублей, Русала — чуть меньше 400. На 6000 рублей можно составить относительно диверсифицированный портфель из 3-5 акций, покупая по 1-2 лота каждого эмитента.

Да, некоторые бумаги окажутся недоступными. Например, Полюс и Фосагро (лот 6000), Норильский никель (лот 13 000), Транснефть (лот более 90 тысяч рублей). Но большинство российских голубых фишек торгуются лотами менее 3000 рублей и вполне доступны для инвестирования даже в рамках составления сбалансированного портфеля, подытожила Савенкова.