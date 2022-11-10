МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Эксперты оценили опубликованную в четверг финансовую отчетность Сбера за январь-октябрь текущего года: полученная, несмотря на непростые условия работы, прибыль показала успешность настройки экосистемы, а возобновление регулярного раскрытия информации призвано укрепить доверие инвесторов.

В четверг Сбербанк объявил о возобновлении регулярного раскрытия информации и обнародовал позитивные данные за октябрь и 10 месяцев текущего года. Чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила 50 миллиардов рублей, а в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк изучает вопрос сохранения отчетности по МСФО

По его словам, бизнес показывает хороший рост. Сбербанк за 10 месяцев нарастил кредиты населению на 9%, компаниям на 12%. Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года. При этом ипотечных кредитов было выдано на общую сумму 1,9 триллиона рублей.

Средства населения в Сбербанке за 10 месяцев 2022 года увеличились на 0,2% и по состоянию на 30 сентября составили 16,66 триллиона рублей, в том числе, за счет запуска промо-вкладов. Средства юрлиц выросли на 3,4% — до 8,676 триллиона, следует из отчетности банка. Доля средств юрлиц в долларах и евро сократилась с 36% до 16%, в целом же с января по октябрь банк почти вдвое сократил долю активов, номинированных в этих валютах, что что снизило риски и способствовало росту маржинальности.

Сбербанк с запасом соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никаких послаблений Банка России для кредитных организаций, введенных после начала спецоперации ВС РФ на Украине, заверил Греф.

По его словам, банк достаточно хорошо пережил непростое время и в 2023 году войдет в "нормализованное" состояние, в том числе, в части дивидендов. "Я вижу нашу ответственность в поддержании нормального режима функционирования, удовлетворения интересов наших акционеров. У нас сейчас порядка 2 миллионов частных акционеров, подавляющая часть из них — российские акционеры, поэтому, я думаю, что переход к нормальной дивидендной политике — наше будущее", — отметил он.

УПРОЧИТЬ РЕПУТАЦИЮ

По словам Грефа, возобновление публикации отчетности важно "розничным акционерам" банка, которых насчитывается порядка 2 миллионов. Они должны иметь возможность по достоинству оценить бизнес кредитной организации. При этом речь идет пока лишь о стандарте по РСБУ. Ведение отчетности по международным стандартам (МСФО) сейчас не очень нужно, и банк обсуждает целесообразность ее сохранения.

Опрошенные "Прайм" эксперты сходятся во мнении, что эта история носит, прежде всего, репутационный характер. Публикация отчетности призвана укрепить доверие в глазах инвесторов, прежде всего, отечественных, и подтверждает флагманские позиции Сбера на банковском рынке. Сбербанк по итогам десяти месяцев восстановил прибыльность

"Восстановление публикации финансовой отчетности и возврат Сбера к прибыльности станет первой ласточкой на пути к развороту ситуации. Это поможет укрепить капитализацию банка даже в условии изоляции иностранных инвесторов и отдельных финансовых ресурсных площадок", — считает главный аналитик компании "РегБлок" Анна Авакимян.

КОНТУР ЛОЯЛЬНОСТИ

Убытки банковского сектора, по оценке ЦБ РФ, за первое полугодие достигли 1,5 триллиона рублей. Во втором полугодии банки начали получать прибыль, однако глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в сентябре признал, что пока говорить о положительном финрезультате по итогу года трудно.

На этом фоне отчетность Сбера выглядит достаточно убедительно. Впечатляющей устойчивости крупнейшего финансового института страны к кризисным явлениям способствовало несколько факторов, рассуждает экономист Андрей Бархота. Во-первых, лидерство на рынке зарплатных проектов обусловило относительное сохранение финансового и платежного поведения критической массы клиентов. Несмотря, на ряд непростых событий, общие поведенческие контуры традиционных клиентов остались неизменными.

"Во-вторых, созданная экосистема Сбера создала новый контур лояльности, который вкупе с образом старейшего и наиболее надежного банка позволил избежать оттока клиентов, а в ряде сегментов и нарастить активную финансово грамотную аудиторию. Эти факторы, безусловно, помогли Сберу сохранить поступательный рост в период кризиса нового типа", — сказал он.

ДАТЬ СИГНАЛ ДРУГИМ

Сочетание негативных экономических факторов и санкционных ограничений привело к серьезному давлению на перспективы прибыльного роста Сбера в 2022 году, говорит Авакимян. Это обусловило падение мультипликаторов по всему банковскому сектору.

Сейчас банк показал, что способен справиться с трудностями. "Его прибыльность и финансовая прозрачность обусловят возвращение инвестиционной привлекательности бумаг Сбера, которые стали одними из якорных в портфеле финансовых инструментов с экспозицией на российский рынок", — считает она.

В целом есть надежда, что банковский сектор на фоне позитивного примера флагмана также начнет генерировать прибыль, и по итогу непростого 2022 года окажется в плюсе.