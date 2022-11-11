МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. С Нового года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), поэтому ожидать прибавку стоит тем, чей доход привязан к этому показателю, госслужащим и некоторым другим категориям сотрудников, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Россиянам объяснили, как увеличить пенсию, не работая

"Согласно ст.134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель", — отметила экономист и добавила, что, в первую очередь это зависит от финансовых возможностей организации.

Но однозначно рост будет у тех, кто получает заработную плату на уровне МРОТ или их заработная плата зависит от МРОТ.

Также индексация ожидает тех, кто трудится в государственном секторе, добавила Иванова-Швец. Россиянам рассказали, у кого самая большая пенсия в стране

А вот в коммерческих структурах индексация может происходить по-разному. Есть отрасли, в которых индексируется заработная плата ежегодно и, как правило, выше уровня инфляции. Это таки сферы, как нефтегазовой сектор, металлургия, банковская сфера. "Порядок индексации заработной платы определяет сама организация, утвердив его в локальных нормативных актах, но индексируют заработную плату, как правило, не с 1 января, а позже, когда будут известны финансовые результаты за год", разъяснила эксперт. Чаще всего такая индексация происходит с марта-апреля.

Есть практика, когда организации проводят несколько индексаций в год. Так, например, было в 2022 году, когда наблюдался быстрый рост цен в начале года, напомнила доцент.