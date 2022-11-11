МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Вопрос выделения Евросоюзом финансовой помощи Украине в условиях обострения европейских экономических проблем стал камнем преткновения, спотыкаться о который Европе явно не хотелось бы. Но, видимо, все равно придется. Понять эту метаморфозу попытался "Прайм". Содрать три шкуры: Европа переплачивает США за газ и винит в этом своих

ТРИ, ТРИ, ДА ТРИ…

Страны Евросоюза не смогли согласовать выделение Украине три миллиарда евро из девяти, которые изначально планировалось предоставить киевскому режиму в текущем году. То есть под вопросом — третья часть суммы. При этом реально в общей сложности была выделена также треть обещанного — три миллиарда евро.

О планах Брюсселя предоставить исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро сообщалось в мае. Но чтобы выделить общеевропейские деньги, необходимо официальное предложение Еврокомиссии (ЕК), которое затем будет согласовано советом стран ЕС и Европарламентом. И как признался 8 ноября исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, европейские страны не смогли договориться о выделении этих средств до конца текущего года.

Однако на следующий день, 9 ноября, ЕК анонсировала планы по включению несогласованных "майских" трех миллиардов евро для Украины в новый пакет поддержки на общую сумму 18 млрд евро. Выделение средств намечено на 2023 год. В сообщении на сайте ведомства говорится, что "стабильное, регулярное и предсказуемое финансовое содействие — в среднем 1,5 млрд евро в месяц — поможет обеспечить значительную часть потребности в краткосрочных финансовых средствах в 2023 году, которые украинские власти и Международный валютный фонд оценили в 3-4 млрд евро в месяц. Эта поддержка от ЕС потребует аналогичных усилий других крупных доноров".

"НЕВАЖНО, ЧТО ДУМАЮТ"

"Если я обещаю народу Украины: "Мы будем рядом, пока мы вам нужны", то я хочу это выполнить. И неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание украинцам", — поделилась 1 сентября в Праге глава МИД Германии Анналена Бербок. Это нашумевшее заявление стало своего рода внешнеполитической декларацией Берлина, полностью укладывающейся в философию трансатлантической солидарности, приверженность которой в ущерб собственным интересам стала своего рода визитной карточкой сегодняшней Европы.

"Невзирая на все проблемы Евросоюза, деньги [для поддержки действующего украинского режима] они постараются найти, — полагает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. — Но пока речь идет о том, что из 18 миллиардов сама Европа предоставит половину, еще половину где-то будет искать из других источников. Надеяться, вероятно, будут на Соединенные Штаты. Но деньги на поддержку боевых действий на Украине поступать будут. Главный дипломат Европы [Жозеп] Боррель не так давно заявлял, что деньги на поставки вооружений, на поддержание украинской армии, государства найдутся. У них свои приоритеты".

Эксперт не исключает, что в еврозоне — специально с целью выделения крупного финансирования Украине — будет проведена дополнительная эмиссия. "То, что бедные страны не могут себе позволить — напечатать дополнительные деньги — европейцы вполне могут", — рассуждает он.

ДРУГАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Единственная страна в ЕС, которая продолжает настойчиво играть роль своеобразного "анфан террибль" — "непослушного ребенка", отбившегося от рук" Брюсселя, это Венгрия. Как сообщил 7 ноября Bloomberg, глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит план ЕС оказать Украине помощь за счет совместных средств союза. Дело не в долларе. Зачем США раздувают глобальный кризис

"Посмотрим, какая позиция будет у Будапешта дальше, — рассуждает Дудчак из Института стран СНГ. — Пока Венгрия демонстрирует наличие суверенитета, но было заявлено и раньше, что если Евросоюз не найдет иных источников для того, чтобы Венгрия могла спокойно пройти зимний период и получать стабильные углеводороды, то она планирует и в дальнейшем вести блистательную политику. Можно исходя из этого просто посочувствовать [премьер-министру Виктору] Орбану и переживать за его здоровье. Обычно такие вещи лидерам суверенных стран не прощаются".

Впрочем, заметим: Венгрия — это не Ирак и не Ливия, и разделаться с венгерским лидером так, как это было сделано с Саддамом Хусейном или Муаммаром Каддафи, не получится.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

Рассчитывать же на действительно независимую внешнюю линию такой страны, как, например, Италия, где недавно пришло к власти правое правительство, пока не приходится, констатирует Дудчак. "Обычно правые партии [в Европе] поддерживают Россию из-за того, что для них Россия — это последний рубеж защиты традиционных ценностей — человеческих, христианских, — говорит эксперт. — Но в этом случае премьер-министр [Италии Джорджа Мелони] заранее говорила и затем подтвердила, что будет продолжать поддерживать Украину. Так что надеяться особо на Италию пока не приходится".

Скептичен Дудчак и в отношении других стран ЕС. "Можно сказать, что остальных [стран-участников ЕС] давно уже [политически] кастрировали", — говорит он.

Однако существует "поистине европейское" противоречие, на которое указывает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Он отмечает, что реальные заработные платы в странах ЕС уже недостаточны для поддержания привычного уровня жизни европейцев. "Особенно после того, как значительно выросли цены на электроэнергию для потребителей, — уточняет он. — Так что высокой по мировым меркам зарплаты не хватает, чтобы вести нормальный образ жизни, чтобы просто покрывать все счета. И это противоречие не разрешится иначе как падением уровня жизни".

Однако власти ЕС, готовые, судя по четким сигналам из Брюсселя и Берлина, поступаться интересами собственных граждан, снова запустят печатный станок, лишь преследуя цель во что бы то ни стало поддержать нынешний украинский режим, то такие шаги точно не окажут поддержку европейским домохозяйствам. Скорее, наоборот. Но проводить твердую линию во имя интересов собственных стран нынешний политбомонд Европы, по-видимому, больше не в состоянии.