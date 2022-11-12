МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Стабильность рубля обеспечил своим падением индекса доллара, рассказал "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver. Россиянам объяснили, какие вклады сейчас самые выгодные

Он напомнил, что на неделе с 7 по 11 ноября рубль торговался в ограниченных диапазонах против единой валюты и китайского юаня. Его укрепление было ограничено ослаблением доллара после выхода американской статистики. Движение пары евро/рубль проходило между отметками 60 и 62 рублей, пары юань/рубль — между уровнями 8,30-8,50 рублей, добавил Антонов.

По мнению аналитика, именно падение индекса доллара дало возможность рублю стабилизировать свои позиции. Потребительские цены в США за октябрь выросли на 0,4%, это при том, что экономисты ожидали значение на уровне 0,6%. В годовом выражении инфляция опустилась с 8,2% до 7,7% (прогноз был 8,0%). Инфляционный отчет повысил спрос на все рискованные активы. Трейдеры распродавали американскую валюту на ожиданиях замедления цикла агрессивного повышения процентных ставок ФРС США. По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 б.п. на заседании 14 декабря составляет 80,6%. До выхода отчета она составляла всего лишь 56,8%.

Антонов отметил, что внешний фон оказывает ограниченное влияние на локальный валютный рынок.

"Его судьбу в большей степени решают налоговый период, а также баланс экспорта и импорта. В пятницу, 11 ноября, индекс доллара обновил недельный минимум, пройдя ключевые поддержки. Технический анализ указывает на дальнейшее падение индекса DXY до уровня 105 п. к концу ноября", — пояснил он.

На фоне слабости доллара пара доллар/рубль снижалась до 60 рублей. Антонов уверен, что если падение доллара ускорится, то с высокой вероятностью стоит ожидать смещения нижней границы диапазона на 58,50 рублей. На следующей неделе начнется налоговый период, поэтому продажи валютной выручки экспортерами не дадут сильно ослабнуть рублю. Для единой валюты торговый диапазон находится между уровнями 58-65 рублей, для юаня рабочий диапазон — 8,10-8,80 рублей, резюмировал аналитик BitRiver.