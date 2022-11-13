МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Торговые войны между США и Китаем вышли на новый виток, и супердержавы придерживаются двух разных тактик в этом противостоянии. Запад делает ставку на политику новых санкций, Восток перестраивает производство и ищет новых партнеров. Какой путь окажется продуктивнее, читайте в материале "Прайм". Содрать три шкуры: Европа переплачивает США за газ и винит в этом своих

Апогей торгового конфликта между США и Китаем пришелся на 2018 год — тогда стороны чуть ли не каждый месяц вводили встречные пошлины и многие опасались, что это станет тормозом для глобального роста. Но пришла пандемия COVID-19, острота ситуации сгладилась, а затем о ней вовсе забыли, и ограничения по-тихому были сняты.

Однако в последние месяцы тема торговой войны между двумя ведущими мировыми экономиками вновь возникла в СМИ. Ее начали обсуждать на фоне обострения геополитических противоречий вокруг Тайваня. На самом деле, за этой ширмой происходят настоящие сдвиги в структуре мировой торговли, пересматриваются производственные и логистические решения и ставятся новые задачи. Небольшой пример — тайваньская TSMC занимает значимое место в мировом производстве чипов, что не устраивает США. Поэтому создаётся напряженность, которая не способствует развитию компании. Параллельно Штаты вводят санкции против китайских производителей чипов, ограничивая поставки им оборудования и мощных новых моделей.

Кстати, Китай уже давно наладил производство собственных чипов, относящихся к поколению 4G. Они чаще всего используется для систем вооружения, поэтому аргументы о военной подоплеке ограничений, мягко говоря, несостоятельны. Зато технологии 5G, которые пытаются задавить ограничениями, относятся как к раз к коммерческому направлению. "Речь идет о рынках с сотнями миллиардов долларов оборота, включая интернет вещей, автономный транспорт, микрогаджеты, сетевые устройства и т.д. Именно так блокировали глобальный успех Huawei, обвинив компанию в сотрудничестве со спецслужбами и создании уязвимостей для последующего доступа к оборудованию для 5G связи. Таким образом ей был закрыт доступ на североамериканский и европейский рынки", — указал ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

В 2018 году, когда экс-президент США Дональд Трамп раскручивал маховик торговой войны с Китаем, это казалось странным — как могут обойтись друг без друга страны с многомиллиардным взаимным товарооборотом? На самом деле, ничего удивительного: США нужно подрезать крылья конкуренту, который постепенно из "мировой мастерской" становится самостоятельным игроком в области технологий, в том числе, вооружения. Китаю тоже важно сократить зависимость от главного заказчика, а взамен усилить партнерство со странами Востока и Запада, в том числе, с Россией.

Кстати, Штаты это прекрасно понимают, пытаясь ослабить отношения Европы с Китаем. Это негатив, прежде всего, для стран ЕС, но кого это волнует, когда на кону звание крупнейшей экономики в мире?

КОГДА РАЗДОРЫ ВЫГОДНЫ

Такая политика выгодна крупному американскому капиталу — стратегическая ставка на поддержку местного бизнеса в "импортозамещении по-американски" уже показала свои плоды на примере Space X. На государственных заказах разрастается целая корпорация, которая производит оборудование и услуги в конкретной отрасли, замещающие импорт. Конечно, в США производство тех же чипов значительно дороже, чем в Китае, что в некотором смысле оказалось ловушкой.

"Однако, в США есть желающие и кроме товарища Маска, которые также готовы осваивать государственные заказы и субсидии, например, в микроэлектроникеи и производстве чипов", — рассуждает сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на Восток" (АСПВ) Максим Кузнецов. Добить чужими руками: США готовят "цепного пса" для атаки на Китай

Несмотря на то, что любая торговая война (как и санкции) — это обоюдоострый меч (обе стороны несут убытки), для США подобные действия жизненно необходимы, согласен руководитель направления "Китай" Школы управления Сколково Олег Ремыга. Главная причина — необходимость сдержать экономическое развитие Китая. Если этого не делать, страна станет первой экономикой мира уже в 2025 году.

"Момент, между прочим, выбран идеальный. Китай меняет свою модель экономического роста, которая ранее базировалась на экспорте, дешевой рабочей силе и внутренних инвестициях. Эти факторы себя исчерпали, поэтому технологии и внутренний рынок становятся ключевыми драйверами роста в стране. Поэтому удар по технологическому сектору КНР столь болезненный", — указал он.

Что касается самих США, то ситуация складывается для них не так уж плохо. Площадки для производства дешевых потребительских товаров переносятся в другие страны региона — Вьетнам, Индия и Индонезия, а также в Латинскую Америку. Эти страны становятся бенефициарами процесса.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ АЗИИ

Китай, со своей стороны, использует адаптивные способности своей экономики — почти 80% приходится на частный сектор, что позволяет быстро сориентироваться в любой ситуации. Сейчас происходит то же: замещение американских технологий и переориентация на другие рынки уже начаты и идут полным ходом.

Первые результаты налицо: за 17 лет доля США во внешней торговле Китая упала с 14,92% до 12,17%, ЕС — с 15,47% до 13,53%, приводит свои расчеты Кузнецов. Самая плохая динамика у Японии (спад с с 11,78% до 5,71%) и Гонконга (спад с 9,44% до 4,75%), при этом доля АСЕАН выросла с 9,14% до 15,19%.

Серьезно снижается доля посредников — Китай меньше торгует с традиционными хабами — Гонконгом и Сингапуром, поэтому говорить о посредничестве АСЕАН между Китаем и США в традиционном смысле не приходится. Но есть нюансы. Рост экспорта из КНР в ряд стран можно назвать параллельным, то есть речь идет о последующем реэкспорте в другие страны. В рамках инициативы "Пояса и Пути" Китай переносит в страны АСЕАН нерентабельные производства, а Штаты покупают там готовую продукцию. Условно, Вьетнам импортирует из Китая ткани, резину и фурнитуру, шьет кроссовки и продает их в США. Таким образом, страны Азии получают свою выгоду от торговых противоречий двух гигантов.

Но самое главное — Китай заботится не только и не столько об извлечении краткосрочной прибыли, сколько о расширении общего экономического пространства.

"Политика выноса части производств в союзнические страны — способ показать заинтересованность в более справедливом распределении прибыли от общего труда. Торговые ограничения, которыми занимаются США и их союзники, могут приносить какие-то плоды непродолжительное время, но в долгосрочном плане проиграют сбалансированному подходу, который предусматривает не только наказания, но и поощрения", — уверен Кочетков.

КАКОЙ ПУТЬ ЛУЧШЕ

По мнению экспертов, новый виток торговых войн усилит тренд на фрагментацию, разделение экономики на региональные анклавы, начавшийся еще во время пандемии. Все на нервах: новые "друзья" отказываются помогать Европе с газом

"Мы наблюдаем формирование нескольких крупных экономических центров, которые будут создавать свои автономные, устойчивые системы производства", — рассуждает Ремыга. Сложно сказать сегодня, будут ли они более эффективными, чем потерпевшая крах глобальная модель. Ясно одно — переход займет не один год. Все это время, пока новая система не "устаканится", эффективность производства будет падать, а цены на потребительские товары расти.

И это даже если не брать вариант с введением санкций против КНР по российскому сценарию. В этом случае цены на нефть могут рухнуть до 30-40 долларов за баррель, подешевеют промышленные металлы и прочее сырье, а мир погрузится в глубокую рецессию, считает Кузнецов.

Более выгодным и прибыльным мог бы стать путь сотрудничества и взаимного учета интересов. США пытаются сохранить глобальное доминирование, однако не факт, что неизбежно победят, вводя все новые и новые санкции. "Попытки сдерживать Китай за счёт торговых войн приводят часто к обратному эффекту — они и сами активно развивают технологии, и привлекают партнеров за счет более выгодных условий. В итоге, США и Европа страдают от инфляции: у них она 8-10%, а в Китае 2,5-3%", — констатирует Кочетков.

Как следствие, товары из США и Европы тотально проигрывают ценовую конкуренцию с производителями из Азии. Ощущения убегающих экономических возможностей в сфере мирового торгового доминирования могут провоцировать на необдуманные шаги, которые призваны решить ситуацию в короткие сроки. Такой подход явно проигрывает долгосрочному планированию со стороны КНР, делает вывод эксперт.