Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Торговые войны между США и Китаем вышли на новый виток, и супердержавы придерживаются двух разных тактик в этом противостоянии. Запад делает ставку на политику новых санкций, Восток перестраивает производство и ищет новых партнеров. Какой путь окажется продуктивнее, читайте в материале "Прайм".
Апогей торгового конфликта между США и Китаем пришелся на 2018 год — тогда стороны чуть ли не каждый месяц вводили встречные пошлины и многие опасались, что это станет тормозом для глобального роста. Но пришла пандемия COVID-19, острота ситуации сгладилась, а затем о ней вовсе забыли, и ограничения по-тихому были сняты.
Однако в последние месяцы тема торговой войны между двумя ведущими мировыми экономиками вновь возникла в СМИ. Ее начали обсуждать на фоне обострения геополитических противоречий вокруг Тайваня. На самом деле, за этой ширмой происходят настоящие сдвиги в структуре мировой торговли, пересматриваются производственные и логистические решения и ставятся новые задачи. Небольшой пример — тайваньская TSMC занимает значимое место в мировом производстве чипов, что не устраивает США. Поэтому создаётся напряженность, которая не способствует развитию компании. Параллельно Штаты вводят санкции против китайских производителей чипов, ограничивая поставки им оборудования и мощных новых моделей.
Кстати, Китай уже давно наладил производство собственных чипов, относящихся к поколению 4G. Они чаще всего используется для систем вооружения, поэтому аргументы о военной подоплеке ограничений, мягко говоря, несостоятельны. Зато технологии 5G, которые пытаются задавить ограничениями, относятся как к раз к коммерческому направлению. "Речь идет о рынках с сотнями миллиардов долларов оборота, включая интернет вещей, автономный транспорт, микрогаджеты, сетевые устройства и т.д. Именно так блокировали глобальный успех Huawei, обвинив компанию в сотрудничестве со спецслужбами и создании уязвимостей для последующего доступа к оборудованию для 5G связи. Таким образом ей был закрыт доступ на североамериканский и европейский рынки", — указал ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
В 2018 году, когда экс-президент США Дональд Трамп раскручивал маховик торговой войны с Китаем, это казалось странным — как могут обойтись друг без друга страны с многомиллиардным взаимным товарооборотом? На самом деле, ничего удивительного: США нужно подрезать крылья конкуренту, который постепенно из "мировой мастерской" становится самостоятельным игроком в области технологий, в том числе, вооружения. Китаю тоже важно сократить зависимость от главного заказчика, а взамен усилить партнерство со странами Востока и Запада, в том числе, с Россией.
Кстати, Штаты это прекрасно понимают, пытаясь ослабить отношения Европы с Китаем. Это негатив, прежде всего, для стран ЕС, но кого это волнует, когда на кону звание крупнейшей экономики в мире?
КОГДА РАЗДОРЫ ВЫГОДНЫ
Такая политика выгодна крупному американскому капиталу — стратегическая ставка на поддержку местного бизнеса в "импортозамещении по-американски" уже показала свои плоды на примере Space X. На государственных заказах разрастается целая корпорация, которая производит оборудование и услуги в конкретной отрасли, замещающие импорт. Конечно, в США производство тех же чипов значительно дороже, чем в Китае, что в некотором смысле оказалось ловушкой.
"Однако, в США есть желающие и кроме товарища Маска, которые также готовы осваивать государственные заказы и субсидии, например, в микроэлектроникеи и производстве чипов", — рассуждает сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на Восток" (АСПВ) Максим Кузнецов.
Несмотря на то, что любая торговая война (как и санкции) — это обоюдоострый меч (обе стороны несут убытки), для США подобные действия жизненно необходимы, согласен руководитель направления "Китай" Школы управления Сколково Олег Ремыга. Главная причина — необходимость сдержать экономическое развитие Китая. Если этого не делать, страна станет первой экономикой мира уже в 2025 году.
"Момент, между прочим, выбран идеальный. Китай меняет свою модель экономического роста, которая ранее базировалась на экспорте, дешевой рабочей силе и внутренних инвестициях. Эти факторы себя исчерпали, поэтому технологии и внутренний рынок становятся ключевыми драйверами роста в стране. Поэтому удар по технологическому сектору КНР столь болезненный", — указал он.
Что касается самих США, то ситуация складывается для них не так уж плохо. Площадки для производства дешевых потребительских товаров переносятся в другие страны региона — Вьетнам, Индия и Индонезия, а также в Латинскую Америку. Эти страны становятся бенефициарами процесса.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ АЗИИ
Китай, со своей стороны, использует адаптивные способности своей экономики — почти 80% приходится на частный сектор, что позволяет быстро сориентироваться в любой ситуации. Сейчас происходит то же: замещение американских технологий и переориентация на другие рынки уже начаты и идут полным ходом.
Первые результаты налицо: за 17 лет доля США во внешней торговле Китая упала с 14,92% до 12,17%, ЕС — с 15,47% до 13,53%, приводит свои расчеты Кузнецов. Самая плохая динамика у Японии (спад с с 11,78% до 5,71%) и Гонконга (спад с 9,44% до 4,75%), при этом доля АСЕАН выросла с 9,14% до 15,19%.
Серьезно снижается доля посредников — Китай меньше торгует с традиционными хабами — Гонконгом и Сингапуром, поэтому говорить о посредничестве АСЕАН между Китаем и США в традиционном смысле не приходится. Но есть нюансы. Рост экспорта из КНР в ряд стран можно назвать параллельным, то есть речь идет о последующем реэкспорте в другие страны. В рамках инициативы "Пояса и Пути" Китай переносит в страны АСЕАН нерентабельные производства, а Штаты покупают там готовую продукцию. Условно, Вьетнам импортирует из Китая ткани, резину и фурнитуру, шьет кроссовки и продает их в США. Таким образом, страны Азии получают свою выгоду от торговых противоречий двух гигантов.
Но самое главное — Китай заботится не только и не столько об извлечении краткосрочной прибыли, сколько о расширении общего экономического пространства.
"Политика выноса части производств в союзнические страны — способ показать заинтересованность в более справедливом распределении прибыли от общего труда. Торговые ограничения, которыми занимаются США и их союзники, могут приносить какие-то плоды непродолжительное время, но в долгосрочном плане проиграют сбалансированному подходу, который предусматривает не только наказания, но и поощрения", — уверен Кочетков.
КАКОЙ ПУТЬ ЛУЧШЕ
По мнению экспертов, новый виток торговых войн усилит тренд на фрагментацию, разделение экономики на региональные анклавы, начавшийся еще во время пандемии.
"Мы наблюдаем формирование нескольких крупных экономических центров, которые будут создавать свои автономные, устойчивые системы производства", — рассуждает Ремыга. Сложно сказать сегодня, будут ли они более эффективными, чем потерпевшая крах глобальная модель. Ясно одно — переход займет не один год. Все это время, пока новая система не "устаканится", эффективность производства будет падать, а цены на потребительские товары расти.
И это даже если не брать вариант с введением санкций против КНР по российскому сценарию. В этом случае цены на нефть могут рухнуть до 30-40 долларов за баррель, подешевеют промышленные металлы и прочее сырье, а мир погрузится в глубокую рецессию, считает Кузнецов.
Более выгодным и прибыльным мог бы стать путь сотрудничества и взаимного учета интересов. США пытаются сохранить глобальное доминирование, однако не факт, что неизбежно победят, вводя все новые и новые санкции. "Попытки сдерживать Китай за счёт торговых войн приводят часто к обратному эффекту — они и сами активно развивают технологии, и привлекают партнеров за счет более выгодных условий. В итоге, США и Европа страдают от инфляции: у них она 8-10%, а в Китае 2,5-3%", — констатирует Кочетков.
Как следствие, товары из США и Европы тотально проигрывают ценовую конкуренцию с производителями из Азии. Ощущения убегающих экономических возможностей в сфере мирового торгового доминирования могут провоцировать на необдуманные шаги, которые призваны решить ситуацию в короткие сроки. Такой подход явно проигрывает долгосрочному планированию со стороны КНР, делает вывод эксперт.
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