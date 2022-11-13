МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. The Time сообщил, что пенсионная система Германии как никогда близка к краху из-за дефицита средств и роста продолжительности жизни. А по мнению главы конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнера Дулгера, конец пенсионной системы Германии настанет в ближайшие пять лет. Агентство «Прайм» опросило экспертов на предмет возможных пенсионных проблем в других странах Европы. Остатки не сладки. Почему не стоит скупать последние импортные авто

НА КОНТИНЕНТЕ НЕСПОКОЙНО

Пенсионная система Германии считается одной из лучших в Европе и основана на принципе солидарности поколений. Она трехступенчатая и состоит из государственной пенсии, производственной и частного пенсионного страхования. Минус — высокий пенсионный возраст, который сейчас составляет 65 лет, а до 2029 года будет повышен до 67 лет. Самая высокая пенсия в стране составляет до 2300 евро, ее получают госслужащие. Средняя же пенсия составляет 1000-1500 евро со всеми доплатами.

У большинства стран Европы — распределительная пенсионная система, то есть выплаты пенсионерам производятся из доходов, формируемых за счет взносов активного населения. Так происходит во Франции, Италии, Финляндии и т.д. Во Франции в среднем пенсионер получает деньги из трех касс, а если карьера была богатой, то из пяти и более. Средний размер пенсии, как правило, достигает 1 500 евро, что соответствует аналогичным показателям в таких европейских государствах, как Италия и Великобритания.

Возраст выхода француза на пенсию — 60 лет, но получать полный пенсион он будет, если проработал 41 год. Если же его трудовой стаж меньше — размер пенсии уменьшается на 1,25% за недостающий квартал стажа или количества лет, недостающих до 65.

Самый высокий возраст выхода на пенсию — в скандинавских странах — 65-67 лет для мужчин и женщин, но сейчас правительства думают о том, чтобы увеличить его до 70 лет.

Впрочем, о новом повышении пенсионного возраста задумались не только в Скандинавии. По словам профессора Института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) Жанны Голодовой, «обострение кризисных проявлений возможно в пенсионных системах большинства развитых европейских стран».

Только за последнее десятилетие, по ее словам, доля граждан старше 65 лет выросла в Германии до 1,3% от общей численности населения, а во Франции до 4 %. Это значит, что выросла нагрузка на пенсионные системы этих стран.

В целом ряде стран ЕС есть проблемы с наполнением бюджетов: государственный долг Бельгии, Испании, Италии, Португалии, Франции превышает величину их ВВП. И власти этих стран вынуждены идти на непопулярные меры: от частичного реформирования до радикальной трансформации национальных пенсионных систем.

"Наряду с принятием решений об увеличении пенсионного возраста и трудового стажа, а также сокращении преференций для досрочного выхода на пенсию, в ряде стран прекращалась индексация пенсий исходя из уровня инфляции, или средней величины заработной платы", — утверждает Голодова.

По ее мнению, во избежание социальных протестов и сохранения относительно высокого уровня пенсий правительства стран ЕС вынуждены дополнительно выделять бюджетные средства. Например, в Германии, где средний размер пенсии составляет 48% начисленной заработной платы, правительство ежегодно направляет в пенсионный фонд около 100 млрд евро.

"Еще более сложная ситуации во Франции, где в настоящее время средняя пенсия по старости составляет 1,5 тысячи евро (средняя заработная плата 2,3 тысячи), а на выплату пенсий расходуется около 14% ВВП, что существенно выше среднего уровня других европейский стран", — убеждена эксперт.

ДЕЛО ВЛАСТЕЙ БРИТАНИИ

В Великобритании дела обстоят не лучше. Пенсионная система Туманного Альбиона — одна из старейших в мире (существует с 1908 года) и наиболее сложных по организации, регулированию и набору возможностей. Британские пенсионеры могут получать как базовую пенсию от государства, так и трудовую пенсию из национальной страховой системы, зависящую от заработка и стажа. Обсчитались: цены на электричество в Европе провалились в "черную дыру"

Базовую государственную пенсию получают мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет, ее размер зависит от стажа. Ее уровень ограничен и индексируется государством в соответствии с инфляцией. Государство гарантирует ее в размере 20% средней зарплаты работника. Трудовая пенсия тоже формируется за счет взносов работника, но уже пополам с работодателем. Она напрямую зависит от размера выплат и составляет чуть более 20% от дохода.

Кроме того, здесь существует множество способов накопления частных пенсий — от корпоративных программ на предприятиях до развитой системы добровольных пенсионных накоплений в НПФ.

"Пенсионные фонды Великобритании подвержены рискам ликвидности из-за шаткого экономического положения страны и напряженности между правительством, ослабляющим налогово-бюджетную политику, и центробанком, ужесточающим меры в попытке сдержать растущую инфляцию", — пояснила агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, на Туманном Альбионе множество пенсионных программ с установленными выплатами, хеджирование от падения процентных ставок по инвестиционным вложениям которых осуществляется с помощью LDI (liability driven investments). LDI — стратегия, позволяющая уменьшить или даже устранить риск ликвидности участникам пенсионной схемы. Для этого часто используются деривативные финансовые инструменты: активы делятся на две части — одну, которая контролирует риски процентных обязательств, и другую, которая обеспечивает приемлемую доходность инвестиций. В идеале достичь и того, и другого.

В конце сентября, по словам Финогеновой, ряд действий правительства Лиз Трасс по снижению налогов вызвали резкий рост доходности гособлигаций и пенсионные фонды столкнулись с тем, что были вынуждены платить контрагентам огромные суммы денег. Падение в некоторых случаях было настолько резким, что пенсионные фонды начали получать маржин-коллы — требования от брокеров увеличить собственный капитал на счете, когда его стоимость падает ниже требуемой брокером суммы.

"Крупнейшие пенсионные фонды были вынуждены распродавать ценные активы, включая золото, а также государственные облигации Великобритании, известные как "gilts" для поддержания ликвидности", — утверждает эксперт. А Банк Англии был вынужден вмешаться и скупил "gilts", выставленные фондами на продажу, обрушив их стоимость, но обеспечив ликвидность системы.

Понятно, что повышение пенсионного возраста и сокращение выплат — крайне непопулярные социальные решения и большинство стран Евросоюза не рискнет задействовать их сейчас, когда впереди и без того сложная зима с повышением цен и проблемами с теплоснабжением. Выбор в таком случае будет сделан в пользу инфляции, которая и так бьет все рекорды последних лет. А это значит, что пенсионные накопления так или иначе сократятся.