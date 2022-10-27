ПАРИЖ, 27 окт — ПРАЙМ. Для получения пенсий в полном объеме и сохранения прежнего уровня жизни французам придется больше работать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду. Макрону приготовиться: Франция на пороге невиданного социального взрыва

Журналистка телеканала спросила, что он посоветует делать французам, которые обеспокоены снижением их покупательной способности на фоне высокой инфляции.

"Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать… Тех, кто хочет работать больше, мы освободим от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы. Мы продолжим и расширим эту политику. Те, кто хотят работать больше, смогут получать больше", – сказал Макрон.

По его словам, необходимо, чтобы молодежь раньше начинала трудовую деятельность.

"Нужно сделать так, чтобы молодежь активнее выходила на работу. Если сравнить нас с Германией, мы увидим, что уровень участия молодежи в рынке труда у нас крайне низок. Также уровень безработицы во Франции сегодня составляет 7%, в то время как в Германии он меньше 3%. Нам необходимо работать дольше, для чего нам и нужна пенсионная реформа", — сказал президент.

Макрон отметил, что, согласно подсчетам экспертов, к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, предложенной Макроном, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

"Если мы не проведем пенсионную реформу, останется два способа профинансировать пенсии: либо мы увеличиваем пенсионные отчисления работающих граждан, которые составят дополнительные 400 евро в год, что напрямую повлияет на их покупательную способность, либо мы просто снизим пенсии", — сказал Макрон.

"Если мыслить здраво, остается лишь один способ: раз мы стали жить дольше, нужно работать больше. То, что мы будем работать больше, — это вопрос демографии", — добавил он.