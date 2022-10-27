Президент Франции Макрон призвал соотечественников больше работать
ПАРИЖ, 27 окт — ПРАЙМ. Для получения пенсий в полном объеме и сохранения прежнего уровня жизни французам придется больше работать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.
Журналистка телеканала спросила, что он посоветует делать французам, которые обеспокоены снижением их покупательной способности на фоне высокой инфляции.
"Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать… Тех, кто хочет работать больше, мы освободим от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы. Мы продолжим и расширим эту политику. Те, кто хотят работать больше, смогут получать больше", – сказал Макрон.
По его словам, необходимо, чтобы молодежь раньше начинала трудовую деятельность.
"Нужно сделать так, чтобы молодежь активнее выходила на работу. Если сравнить нас с Германией, мы увидим, что уровень участия молодежи в рынке труда у нас крайне низок. Также уровень безработицы во Франции сегодня составляет 7%, в то время как в Германии он меньше 3%. Нам необходимо работать дольше, для чего нам и нужна пенсионная реформа", — сказал президент.
Макрон отметил, что, согласно подсчетам экспертов, к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, предложенной Макроном, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.
"Если мы не проведем пенсионную реформу, останется два способа профинансировать пенсии: либо мы увеличиваем пенсионные отчисления работающих граждан, которые составят дополнительные 400 евро в год, что напрямую повлияет на их покупательную способность, либо мы просто снизим пенсии", — сказал Макрон.
"Если мыслить здраво, остается лишь один способ: раз мы стали жить дольше, нужно работать больше. То, что мы будем работать больше, — это вопрос демографии", — добавил он.
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