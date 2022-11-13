МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Создать основу для пассивного дохода, когда деньги как будто сами падают вам на карту, можно даже с небольшими зарплатами. Для этого помогут базовые принципы управления деньгами — money management, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Ходжа Кава. Названы привычки и навыки, которые помогут увеличить доход

"Создание пассивного дохода возможно даже на базе небольших и средних зарплат. Для этого необходимо знание базовых принципов управления деньгами (money management). В первую очередь необходимо какой-то определенный процент от входящего потока инвестировать в актив, который в дальнейшем будет генерировать пассивный доход", — отметил эксперт.

Еще одним базовым принципом можно назвать диверсификацию в различные активы. Даже бывалым инвесторам не стоит выбирать только один вид инвестиций: риски есть всегда.

На сегодняшний день существует несколько видов пассивного дохода, самые основные из них это банковский вклад, ценные бумаги или создание какого-то уникального личного продукта, за который люди будут готовы платить.

"Вклад считается консервативным инструментом, позволяющим сохранить реальную стоимость денег от воздействия инфляции, что очень актуально в сегодняшнем мире. При правильном подходе данный вариант имеет минимальные риски потери активов. Вложения в ценные бумаги сейчас, в период турбулентности в мировой экономике и санкционном давлении на нашу страну потеряли привлекательность для многих в силу падения стоимости акции большинства российских компаний. Хотя именно такие периоды можно назвать привлекательными для создания портфеля, так как рано или поздно тренд сменится на восходящий и можно получить хороший результат в виде курсовой разницы в цене акции, а также дивидендов, если политика компании направлена на выплаты таковых", — добавил он.

Что касается создания ценности, интересной целевой аудитории, то здесь можно подумать о создании цифрового контента, который может привлечь не только зрителей, но и рекламодателей. В этом случае доход генерируется от числа просмотров контента. "Создав один раз хороший продукт, автор в дальнейшим получает пассивный доход", — отметил Кава.