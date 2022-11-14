МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Для проверки состояния шин во время техобслуживания используют специальный прибор — глубиномер, который мерит глубину протекторов. Исходя из полученных данных при необходимости принимается решение об их замене, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям одного из подразделений АГ "Авилон" Павел Константинов. Автоэксперты считают введение штрафов за шины не по сезону сомнительными

Для разных шин существуют свои отдельные параметры и нормы. "Допустим, восемь миллиметров — это отличное состояние колеса, то есть оно выполняет все функции и никаких проблем нет. Если при измерении мы получаем четыре миллиметра, то половина уже изношена. Если же прибор показал один-два миллиметра, то это говорит о том, что состояние шин уже ближе к "лысому". Подобное состояние колес, безусловно, влияет на безопасность", — объясняет эксперт.

Константинов напоминает, что колеса являются единственной деталью, соединяющей машину с дорогой. В интернете можно найти множество фотографий, которые демонстрируют то, как именно происходит сцепление колеса с дорогой. И если колесо "полулысое", то ему цепляться за дорогу нечем — и это уже небезопасно.

"Таким образом, необходимо проходить регулярный, тщательный осмотр колес во время технического обслуживания", — говорит эксперт.

Он также рекомендует самостоятельно периодически следить за состоянием колес. "Это можно сделать по их внешнему виду: посмотреть имеются бороздки или нет (на шинах есть определенный профиль — углубления, выступы и т.д.). И если колеса полностью "лысые" — эксплуатировать их уже опасно", — утверждает специалист. Автоэскперт дал совет, какие машины лучше не покупать и почему

Другой момент, на который также надо обращать внимание — это равномерность или неравномерность износа. Если колесо перекачанное, то та поверхность, которой оно соприкасается с дорогой (пятно контакта), получается не ровной, а неким бугром. И в таком случае износ колеса в середине будет больше, чем по краям. Поэтому необходимо также следить и за тем, чтобы колеса не были перекачаны.

Если же колеса, наоборот, недокачаны, то возникнет иной эффект: в середине бугорок уже не образуется, там протектор будет хороший, а вот по краям поверхность "съедается".

"Конечно, обслуживать автомобиль надежнее всего на сервисной станции, где специалисты выполняют все регламентные работы. И иногда (хотя бы раз в год) стоит также выполнять сход-развал", — резюмирует автоэксперт.