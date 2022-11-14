МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Жертвой мошенника может стать почти любой человек, даже с определенным уровнем образования, но подверженный излишней эмоциональности и доверчивости, а также обладающий рядом других качеств, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Не просто звонки: эксперт предупредил о новых уловках кибермошенников

По его словам, портрет типичной жертвы мошенника может включать в себя следующие пункты.

1. Эмоциональность — черта, которую может использовать мошенник, особенно если человек плохо контролирует свои эмоции.

2. Дефицит социальных контактов. Это, как правило, присуще одиноким людям, сильно ограниченным в общении и охотно идущим на контакт даже с мошенником.

3.Индифферентность к накопленному опыту. Определенное количество людей мало способны использовать имеющийся опыт общения с мошенниками. Им может показаться, что тогда были случайности, а на этот раз все пойдет хорошо.

4. Психологическая незащищенность. Человек психологически не может противостоять давлению мошенника и бессознательно соглашается с ними.

5. Избыточное любопытство. Есть категория людей, которые общаются с мошенниками из любопытства. Однако такое любопытство может привести к печальным финансовым и психологическим последствиям в случае потери контроля над ситуацией со стороны любопытного гражданина.

В дополнение к портрету возможной жертвы мошенника, по мнению Гиринского, можно определить следующие точки настороженности.

1. Неизвестный контактер. Человек или группа людей выходят на контакт неожиданно, и вы совершенно не знаете, кто это и зачем они налаживают с вами отношения.

2. Подозрительный электронный адрес. Он может состоять из избыточного количества цифр и знаков, нередко в хаотичном режиме. В некоторых случаях он может копировать определенное количество символов из почтового адреса известной компании или финансового института. Это должно настораживать.

3. Подозрительно выгодное предложение. Настораживающим фактором здесь выступают избыточно комфортные условия или результаты сделки.

4. Запрос конфиденциальной информации. Здесь насторожить должен сам факт запроса личных данных, что никогда не делается дистанционно и без предварительного оповещения. Россиянам раскрыли, когда нельзя давать согласие на обработку личных данных

5. Психологическое и иное эмоциональное давление, что само по себе является весьма подозрительным обстоятельством. Потенциальную жертвую могут сильно торопить в принятии решения, не давая возможности осмыслить происходящее.

6. Обещание выигрыша в какой-либо лотерее.

"Приведенный анализ позволит избежать влияния мошенников и сохранить свои финансы и экономическое и психологическое благополучие", — делает вывод Гиринский.