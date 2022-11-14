МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. О резком снижении прибыли из-за почти полной остановки поставок в Европу газа из России заявила немецкая EnBW. Помимо сухой констатации неблагоприятных фактов, компания поставила перед властями ряд неудобных вопросов. "Прайм" заинтересовался этой ситуацией. "На чьи деньги нацелились?" Запад нашел, кто заплатит за нападки на Россию

БОЛЕЗНЕННЫЕ ПОТЕРИ

О резком ухудшении прогноза своих финансовых результатов по итогам 2022 года, как сообщил Reuters, заявила немецкая компания Energie Baden-Württemberg (EnBW) AG в отчете, опубликованном 11 ноября. В документе, в частности, указано на "неопределенность относительно того, как будут компенсированы потери, связанные с отказом от российского газа, и отсутствие подробностей относительно запланированного налога на непредвиденные доходы".

Также EnBW заявила, что ожидает снижения скорректированной прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) на 2-9%, до 2,7-2,9 млрд евро (2,75-2,95 млрд долларов), хотя предыдущий прогноз подразумевал рост на 2-7%.

При этом финансовый директор компании Томас Кюстерер отметил, что "в последние недели и месяцы EnBW, как и многие другие компании, столкнулась с существенной неопределенностью и сильной волатильностью на международных энергетических рынках". В манере, ставшей уже ритуальной для публичных деятелей Европы, он обвинил в возникших проблемах действия России на Украине и заверил, что неблагоприятные тенденции в газовом сегменте бизнеса "компенсированы благоприятными результатами в сегментах возобновляемой энергетики и торговли".

Возникает закономерный вопрос: может, это частный случай, и положение, в котором оказалась EnBW, в действительности нетипично для европейских компаний отрасли?

Однако генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов так не считает. Он напоминает про отчетность крупнейшей в Германии энергетической компании Uniper, которая получила чистый убыток за первые девять месяцев 2022 года в размере 40 миллиардов евро.

"Компании пытаются объяснить им, что они перепродают газ, и если газ "на входе" дико дорогой по политическим причинам, то он таким и останется. То есть они из этого никаких дивидендов сами не получат", — отметил эксперт.

НАДЕЖДА НА КОМПЕНСАЦИИ

Вопрос, смогут ли европейские энергетики действительно получить ожидаемую компенсацию, закономерен. Симонов обращает внимание, что европейские регуляторы планируют проверить деятельность энергетических компаний именно с точки зрения законности и целесообразности их прежнего сотрудничества с "Газпромом". "С одной стороны, Евросоюз декларирует готовность поддерживать те энергетические компании, которые способствуют сдерживанию цен, — говорит эксперт. — С другой, ЕС, как я уже сказал, пытается, во-первых, показать, что энергетики, грубо говоря, паразиты, кроме тех, конечно, кто переходит на "зеленые рельсы". Есть и тезис "вы сами виноваты, что подсели на русский газ, это была ваша стратегическая ошибка".

Наконец, европейские регуляторы начали проверку отчетов энергокомпаний на тему соответствия законодательству ЕС. Одной из "первых ласточек" стала Uniper с 40-миллиардными убытками, но, судя по всему, такие проверки ждут все немецкие компании, которые будут претендовать на субсидии. То есть их всех будут подвергать жесткому аудиту, и, естественно, задача европейцев — сделать все, чтобы эти субсидии не заплатить. Акцент все-таки делался на субсидировании потребителей газа, а не на субсидировании компаний самой Европы. Хотя обещания такие были". Так что получение таких субсидий будет сопряжено с огромными трудностями, делает вывод глава ФНЭБ.

"В Европе сейчас идет активный спор лоббистов по поводу того, кто виноват, о высоких ценах на энергию, кому эти цены нужно компенсировать, в каких объемах и для кого нужно повышать налоги, а для кого — снижать, — говорит генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Поэтому все данные сообщения укладываются в эту картину — компания пытается переложить свои проблемы на государство, но государство тоже имеет ограниченный ресурс и не может всех национализировать". Содрать три шкуры: Европа переплачивает США за газ и винит в этом своих

Симонов указывает, что рынку Европы предстоят еще минимум два сезона до прихода больших объемов СПГ из Катара. Этой зимой есть иллюзия успеха, хотя бизнес все прекрасно понимает. Но на волне эйфории, которая сейчас царит в Брюсселе, доказать, что совершаются стратегические ошибки, сложно.

Однако в дальнейшем плачевность положения будет все очевиднее. "Уже сейчас происходит сокращение потребления, наблюдаем хаос с ценами. Это вылезет обязательно, а осознание придет уже в следующем году", — заключил эксперт.