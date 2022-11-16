Аналитик Антонов: курса доллара концу года может уйти к 70 рублям из-за решений ЦБ и нефти
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. С июля текущего года движение рубля к основным валютам — доллару, евро и юаню — фактически отсутствовало. Резкие ценовые колебания вызывали лишь геополитические факторы и решения ЦБ по денежно-кредитной политике. Однако есть предпосылки, которые могут расшевелить валютный рынок. Куда "улетит" курс — к 55 или к 70 рублям за доллар зависит от множества факторов, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Ежемесячно рубль получает поддержку от продажи валютной выручки экспортерами во время налогового периода. Поскольку импорт восстанавливается медленно, то дисбаланс между спросом и предложением сохранится до конца года. Динамика цен на нефть оказывает ограниченное влияния на рубль, при этом высокие цены генерируют валютную выручку у экспортеров", — объяснил специалист текущую ситуацию.
По данным на вторник, 15 ноября, баррель Brent торговался на отметке около 92 долларов за баррель. "Ожидается, что в рамках ОПЕК+ будет принято решение сократить квоты на добычу нефти, чтобы поддержать текущие цены на нефть. В своем ежемесячном докладе организация понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на конец текущего года. Прогноз был пересмотрен из-за карантинной политики Китая, геополитической неопределенности и ослабления экономической активности в мире", — добавил он.
Антонов напомнил, что 5 декабря начинает действовать нефтяное эмбарго. "С этого числа страны G7 и ЕС планируют ввести потолок цен для услуг по морской перевозке сырой нефти из РФ. Ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики, и введение потолка может еще сильнее раскрутить инфляцию и ударить по европейским компаниям и гражданам. Видимо, из-за этого коллективный Запад все еще не назвал никаких конкретных цифр", — отметил эксперт.
Ранее представители России заявляли о том, что Москва не будет поставлять нефть тем, кто установит потолок цен. "Так что есть предпосылки нового ралли по нефти до $150", —прогнозирует представитель BitRiver и отмечает, что такая цена окажет поддержку рублю.
Также на российскую валюту будет влиять заседание ФРС США, намеченное на 14 декабря. "Индекс доллара упал до 105,96 с 114,75 пункта на ожиданиях, что после замедления инфляции Федрезерв снизит темпы повышения ставки на ближайших заседаниях. По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляет 80,6%. Слабая американская валюта помогает рублю удерживать позиции около 60 за доллар при негативном внешнем фоне", — объяснил собеседник агентства.
Заседание Банка России 16 декабря по ставке также будет влиять на валютные курсы. "Сейчас участники рынка ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%, поскольку ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед также немного увеличились", — рассуждает эксперт.
"Если рассматривать ценовой канал до конца текущего года, то по нему границы находятся между уровней 55,00-70,00 руб. за доллар. К какому уровню двинется цена, будет зависеть от перечисленных событий и геополитики", — резюмировал аналитик.
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