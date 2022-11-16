МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. С июля текущего года движение рубля к основным валютам — доллару, евро и юаню — фактически отсутствовало. Резкие ценовые колебания вызывали лишь геополитические факторы и решения ЦБ по денежно-кредитной политике. Однако есть предпосылки, которые могут расшевелить валютный рынок. Куда "улетит" курс — к 55 или к 70 рублям за доллар зависит от множества факторов, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Готовят разворот: о чем говорит небывалая активность на биржах США

"Ежемесячно рубль получает поддержку от продажи валютной выручки экспортерами во время налогового периода. Поскольку импорт восстанавливается медленно, то дисбаланс между спросом и предложением сохранится до конца года. Динамика цен на нефть оказывает ограниченное влияния на рубль, при этом высокие цены генерируют валютную выручку у экспортеров", — объяснил специалист текущую ситуацию.

По данным на вторник, 15 ноября, баррель Brent торговался на отметке около 92 долларов за баррель. "Ожидается, что в рамках ОПЕК+ будет принято решение сократить квоты на добычу нефти, чтобы поддержать текущие цены на нефть. В своем ежемесячном докладе организация понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на конец текущего года. Прогноз был пересмотрен из-за карантинной политики Китая, геополитической неопределенности и ослабления экономической активности в мире", — добавил он.

Антонов напомнил, что 5 декабря начинает действовать нефтяное эмбарго. "С этого числа страны G7 и ЕС планируют ввести потолок цен для услуг по морской перевозке сырой нефти из РФ. Ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики, и введение потолка может еще сильнее раскрутить инфляцию и ударить по европейским компаниям и гражданам. Видимо, из-за этого коллективный Запад все еще не назвал никаких конкретных цифр", — отметил эксперт.

Ранее представители России заявляли о том, что Москва не будет поставлять нефть тем, кто установит потолок цен. "Так что есть предпосылки нового ралли по нефти до $150", —прогнозирует представитель BitRiver и отмечает, что такая цена окажет поддержку рублю. Дело не в долларе. Зачем США раздувают глобальный кризис

Также на российскую валюту будет влиять заседание ФРС США, намеченное на 14 декабря. "Индекс доллара упал до 105,96 с 114,75 пункта на ожиданиях, что после замедления инфляции Федрезерв снизит темпы повышения ставки на ближайших заседаниях. По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляет 80,6%. Слабая американская валюта помогает рублю удерживать позиции около 60 за доллар при негативном внешнем фоне", — объяснил собеседник агентства.

Заседание Банка России 16 декабря по ставке также будет влиять на валютные курсы. "Сейчас участники рынка ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%, поскольку ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед также немного увеличились", — рассуждает эксперт.

"Если рассматривать ценовой канал до конца текущего года, то по нему границы находятся между уровней 55,00-70,00 руб. за доллар. К какому уровню двинется цена, будет зависеть от перечисленных событий и геополитики", — резюмировал аналитик.