МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Новых санкций против России в Брюсселе призвали пока не ждать. "Прайм" задался вопросом, есть ли сейчас в принципе такая возможность у ЕС, США или Великобритании и кому новые ограничения могут быть выгодными. Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ САНКЦИЙ

Евросоюз в настоящее время не готов обсуждать новые санкции против России, заявил 14 ноября глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Сегодня этого не произойдет, — отметил он. — Мы должны быть уверены, что любые новые санкции должны иметь четкую легальную [с точки зрения ЕС] базу".

Отвечая на вопрос, почему Брюссель не реагирует на предложения балтийских стран ЕС о новых ограничениях, Боррель сказал: "Европейские институты — это я. Мы реагируем, мы следуем процедуре, страны предлагают [санкции], они изучаются, с юридическими службами проводятся обсуждения и только после этого мы двигаемся вперед, работа идет".

Реакция главного дипломата на вопросы относительно развития "санкционной повестки" вполне может служить сигналом, что Евросоюз, по крайней мере, на данном этапе неспособен поддержать такие ограничения, которые, представляя явную угрозу интересам России, одновременно несут очевидные проблемы для самих европейцев. Усугубление проблем в промышленной сфере в совокупности со снижением уровня жизни простых граждан ЕС уже вызывают вопрос — чем закончатся попытки и дальше следовать тем же курсом?

ПРИОРИТЕТЫ МЕНЯЮТСЯ

В свою очередь, власти США явно не намерены посылать новые сигналы, которые можно было бы трактовать как безусловное следование курсу жестких антироссийских санкций именно в таком ключе, в каком до сих пор это делала Европа — без оглядки на собственные интересы. И не столь важно, какой риторики при этом придерживается официальный Вашингтон.

Так, Минфин и Госдеп США, как сообщил неделю назад Bloomberg, неофициально побуждают крупные инвестиционные банки сохранить связи с Россией. Источники информации не называются, но объяснять ее чьими бы то ни было "пророссийскими настроениями" было бы верхом абсурда.

Кроме того, на днях Минфин США продлил разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года.

И СУНАК С НИМИ

Программную статью нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака в преддверии саммита "Большой двадцатки" (G20) напечатал The Telegraph. В материале он ожидаемо раскритиковал Россию, обвинив ее в использовании в качестве оружия продовольствия и заверил, что Лондон продолжит оказывать поддержку тем, кому она "больше всего нужна в предстоящей зиме", включая Украину.

Страны, у которых есть возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы, заявил чиновник. Бунт на пустой желудок: еще одна страна усомнилась в евроинтеграции

"В плане Сунака есть подтверждение поддержки курса Вашингтона, — комментирует ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. — И нет ничего, что можно было бы назвать, например, планом помощи Украине. Используется здесь Украина как повод для антироссийских санкций и нанесения ущерба экономике Евросоюза. И все эти пункты, которые он называл, в общем, ничем не отличаются от американских идей. Ну и, конечно, есть достаточно циничные: например — обеспечение безопасности цепочек поставок и одновременный быстрый отказ от энергопоставок из таких стран, как Россия".

"В Соединенных Штатах элиты хотели бы, чтобы другие страны резко увеличили предложение энергоресурсов, сырья, продовольствия и "обвалили" рынки, — полагает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Вернули бы Запад в обстановку ресурсного изобилия, позволили бы ему хранить свои позиции центра управления потоками капиталов и промышленного центра".

СОВПАДЕНИЕ

Что касается реальных возможностей западных стран эффективно усилить поддержку нынешнего украинского режима, не получив негативного для них обратного эффекта, то у ЕС, США и Британии в этом совершенно разные цели, задачи и возможности.

"В принципе, сейчас британская и американская политика будут максимально совпадать, — рассуждает он. — У ЕС таких возможностей, целей и задач нет, их умудряются навязывать европейским странам Соединенные Штаты. По крайней мере, если бы целями было в первую очередь обеспечение экономической безопасности стран членов Евросоюза или работа в интересах населения и бизнеса Евросоюза, они действовали бы совершенно по-иному. А так они демонстрируют полное отсутствие суверенитета, причем уже давно. И возможности в этой ситуации не нанести ущерб самим себе у европейцев нет. А Соединенные Штаты от этого, наоборот, не страдают. Они, скорее, в выигрыше от происходящего. В Британии тоже есть потери, но эта политика при Сунаке явно не изменится".

Дудчак напоминает, что в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века можно было видеть, что Европа отстаивала свои интересы и даже действовала вопреки довольно навязчивым требованиям Вашингтона. "Мы помним противоречия с американской администрацией тех же немцев в те годы, — говорит специалист. — Но ситуация меняется, и если тогда Соединенные Штаты пытались напрямую, "в лоб" навязывать свою политику европейцам, на сегодняшний день они действуют по-иному. За последние десятилетия им удалось взрастить новую так называемую европейскую элиту, новые партии, новых лидеров, устраняя из политики неугодных. Пожалуй, единственный пример сейчас, кто еще пытается бороться с этим мировым злом, это, наверное, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан".

Однако сложно не заметить: у Европы в целом объективно все меньше возможностей придерживаться выбранной санкционной линии в отношении России, и очевидные негативные процессы, по прогнозу Morgan Stanley, в 2023 году безусловно обернутся рецессией в европейской (но не американской) экономике. В этой ситуации действительно возникает вопрос: а чьи интересы на самом деле отстаивают нынешние официальные руководители Германии, Франции, других стран Европы, не говоря уже о "еэсовской" бюрократии?