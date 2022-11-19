МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Американская валюта традиционно считается активом-убежищем в любых кризисах. Рецессия в США вызывает рецессию по всему миру. В результате инвесторы возвращаются из развивающихся стран обратно в Америку, и кризис в США преодолевается. Будет ли так и на этот раз, рассуждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Дело не в долларе. Зачем США раздувают глобальный кризис

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Гегемония доллара для Соединенных Штатов — это не только возможность собирать ренту со всего мира, но и инструмент контроля глобальной финансовой системы и мировой торговли, а также способ навязывания многим странам американских правил геоэкономического порядка. Так считает генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.

"Финансиализация, неразрывно связанная с гегемонией доллара, то есть постоянный и планомерный процесс превращения реальных товарных рынков в финансовые, когда цены на сырье, промышленные товары, сельхозпродукты определяются не столько фундаментальным соотношением спроса и предложения, сколько стоимостью и объемом предложения денежных средств и относительной силой или слабостью валют отдельных государств к доллару США, трансформировала мировые рынки", — объясняет он.

Товарные активы превратились в финансовые инструменты, а объемы инвестиций в ту или иную страну стали зависеть от того, куда направляются потоки капитала — на рынок США или на мировую периферию.

По мнению эксперта, именно финансиализация ставит практически все рынки в зависимость от изменений в монетарной политики ФРС США или от состояния американской экономики. Это ведет к изменению объемов производства в реальной экономике остального мира.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Доллар как валюта — это производная от состояния экономики США. Сила американской экономики обеспечивает стабильность курса доллара, признает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

В результате главной угрозой для доллара является возможная рецессия в США. Ставка ФРС менее чем за год поднялась с 0.25% до 4%. В результате американские корпорации существенно увеличивают расходы на поддержание долговой нагрузки и заявляют о масштабных сокращениях сотрудников. Между тем, инфляция в США находится на уровне 7.7%, тогда как еще в январе прошлого года она была на уровне 1.3%.

"Все это угрозы для стабильности экономики Соединенных Штатов, а значит, и доллара — угрозы, которые уже несколько раз не реализовывались. Рецессия в США вызывает рецессию по всему миру. В результате инвесторы с активами бегут из развивающихся стран обратно в Америку, и кризис в США преодолевается. Скорее всего, так будет и в этот раз», — предположил Тузов.

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко соглашается с тем, что высокая инфляция в США представляет собой фактор риска для американской валюты. Сильные позиции доллара поддерживаются циклом монетарного ужесточения ФРС — повышением ключевой ставки и программой QT, которая может перерасти в распродажу гособлигаций и ипотечных бумаг с баланса регулятора.

Курс доллара при этом может поддерживать восстановление американской экономики и уход от рецессионных рисков. В случае резкого обострения геополитических проблем, разногласий по потолку долга и внешней торговле инвесторы, как правило, уходят в доллар — безрисковую валюту, которая "может при этом укрепляться против ряда валют".

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ

Долларовая финансовая система функционирует таким образом, что в случае возникновения проблем в экономике и на финансовых рынках в выигрыше всегда остается доллар США, отмечает доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.

Американцам удалось создать такую систему, при которой доллар США считается активом-убежищем в любых кризисах. Инвесторы придерживаются одного простого правила: покупают доллар и во время ипотечного кризиса в США, и азиатского финансового кризиса, и любого другого.

"Нынешняя ситуация — не исключение. Проблемы в экономике из-за последствий коронакризиса и санкций против России приводят к укреплению доллара", — признает экономист.

ДЛЯ КОГО СИЛЬНЫЙ ДОЛЛАР — ПРОБЛЕМА

Нынешнее укрепление доллара создает проблемы для других стран, чьи долги номинированы в американской валюте. Становится дороже не только валюта, в которой номинирован долг, повышаются и процентные ставки по долларовым долгам из-за ужесточения монетарной политики ФРС.

Однако, по словам Бадалова, текущий кризис все-таки имеет исключительные особенности.

Так, повышение процентной ставки ФРС приводит к повышению стоимости обслуживания государственного долга США, который уже превышает 30 трлн долл. Всего семь месяцев назад ключевая ставка была 0.25%, в июне — 1%, а сейчас уже 4%. Последний раз процентные ставки на таком уровне были пятнадцать лет назад.

Эксперт обращает внимание и на скорость повышения ставок. Такое наблюдалась лишь в 1980 году. Но 1980 —й- это не 2022-й. Это "два совершенно разных мира по всем финансовым и нефинансовым показателям".

Другая особенность — бегство инвесторов из акций в доллар США приводит к снижению фондовых рынков и дефициту капитала. То есть инвесторы ведут себя, как и 40 лет назад. Но сейчас, по мнению экономиста, это может не сработать.

Это хорошо понимают центральные банки разных стран, которые в третьем квартале 2022 года приобрели в четыре раза больше золота, чем год назад. Теперь в распоряжении центральных банков — рекордный за 55 лет запас золота. Лед тронулся: какие шоки ждут мировую экономику

"Рекордные покупки со стороны центральных банков свидетельствуют о том, что долларовая финансовая система столкнулась с трудностями, а риски дефолта по долгам из-за укрепления доллара в итоге могут привести к падению доллара и росту котировок золота" — считает Бадалов.

КАК ОСТАТЬСЯ ГЕГЕМОНОМ

Пока ещё доллар остаётся основной мировой резервной валютой. Поэтому распределение денежных средств и потоков капитала в мире во многом обусловлено монетарными и экономическими циклами Соединённых Штатов.

По словам Лосева, для поддержания этого статуса необходимо, чтобы за пределами США было как можно больше триллионов долларов в обороте, и чтобы Америка импортировала как можно больше товаров и услуг извне в обмен на свои доллары. То есть экспортировала доллары, предложение которых, в свою очередь, зависит от денежно-кредитной политики ФРС и от объёмов американского потребительского рынка. Но это формирует отрицательное сальдо в торговле и увеличивает национальный долг США, потому что ФРС эмитирует безналичные доллары в обмен на долговые обязательства Казначейства.

Однако повышение ставок ФРС как ответ на инфляцию и сворачивание программ количественного смягчения разрушают одну из основ гегемонии доллара, отмечает Лосев. Долларовый капитал стремится вернуться назад в США, происходит отток капитала с рынков всего мира, доллар укрепляется, а национальные валюты большинства стран падают по отношению к доллару, создавая проблемы для мировой торговли и для союзников США по G7.

Использование доллара в качестве оружия санкционной войны и заморозка долларовых активов России, Ирана, Венесуэлы, Кубы и Афганистана заставляют многие государства перестраивать взаимную торговлю на расчеты в национальных валютах, сокращать доллары в международных резервах своих центральных банков и создавать альтернативные платежные системы.

По мнению Лосева, у Соединенных Штатов при нынешней администрации есть лишь два пути сохранения гегемонии доллара. Это создание однополярного мира во главе с США, как это прописано в новой Стратегии Национальной Безопасности, и силовое принуждение подчиненных Америке стран к отказу от недолларовых платежных систем, говорит Лосев.

В качестве экономического варианта пока рассматривается возможность заключения договоренности внутри стран G7, подобного соглашению Plaza Accord, подписанного в 1985 году правительствами США, ФРГ, Франции, Великобритании и Японии. Оно помогло стабилизировать ситуацию и сохранить гегемонию доллара. В противном случае гегемония доллара на сырьевых рынках оказалась бы под угрозой, как и само понятие нефтедоллар.

"Но такие методы сохранения гегемонии доллара чреваты не только экономическими издержками, но и политическими последствиями, которые могут быть разрушительны для всей мировой экономики, особенно в случае начала горячих войн за гегемонию и ресурсы", — заключил эксперт.