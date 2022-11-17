На прошлой неделе вышли данные по потребительской инфляции в США. Индекс потребительских цен (ИПЦ) резко снизился до 7,7% г/г, в то время как ожидалось снижение до 8% г/г. Данные оказались значительно лучше прогнозов. Более сильное замедление инфляции укрепило надежду инвесторов в том, что ФРС США пересмотрит свою денежно-кредитную политику (ДКП) в сторону ее смягчения, а именно, снизит тем повышения ставки по федеральным фондам. На текущий момент, согласно фьючерсам на изменение процентной ставки, рынки оценивают ее повышение на декабрьском заседании до уровня 4,25% — 4,5% с вероятностью почти 86%. То есть ожидается, что ее повысят на 0,5%, до статистики закладывали повышение на 0,75%.

Вместе с этим среди чиновников ФРС США нет единой позиции по вопросу замедления повышения ставки. Так член Совета управляющих центрального банка США Кристофер Уоллер, отметил, что повышение ставки будет продолжено, однако допустил, что темп ее повышения может замедлиться. В свою очередь, Джеймс Буллард глава Федерального резервного банка Сент-Луиса придерживается более жесткой риторики, считает, что ослаблять борьбу с инфляцией не стоит, необходимо жестко ее купировать с помощью ДКП. При этом все члены ФРС США сходятся во мнении, что жесткие меры в отношении ДКП могут привести к усилению рецессии экономики США, но готовы идти на этот риск, чтобы побороть инфляцию.

На данный момент очевидно, что ставку по фед. фондам продолжат повышать, главная интрига, какими темпами. Это станет ясно только на декабрьском заседании ЦБ США.

Для экономики США любой описанный сценарий несет в себе риски. Корпорации привыкли жить в эпоху околонулевых ставок, поэтому сильно закредитованы. При росте стоимости фондирования отдельные компании в какой-то момент не смогут обслуживать свои кредиты, что потенциально может привести к волне дефолтов, а это негативно отразится на экономике США и мировой, в том числе.

Триггером для пересмотра ДКП в пользу смягчения, учитывая риторику ФРС США, может стать только дальнейшее значительное замедление инфляции, а также рост уровня безработицы. При этом динамика ВВП отошла на второй план.

Значительный рост рынка акций США, снижение доходностей по облигациям США и резкое ослабление доллара накануне, связано с ожиданиями смягчения ДКП после публикации статистики по инфляции. Однако дальнейшее снижение американской валюты под вопросом. Ее будущая динамика будет определяться статистикой и дальнейшей риторикой ФРС США. Пока говорить об устойчивом снижение инфляции рано, поэтому революционного пересмотра ДКП ожидать не стоит. На этом фоне доллар США может начать консолидацию вблизи текущих уровней в ожидании будущих данных.