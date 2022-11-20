МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Покупка долларов и евро в наличном и безналичном виде — не лучший вариант финансовых вложений до Нового года из-за санкционных рисков и высокой инфляции. Лучше предпочесть валюты дружественных стран, например, юань, но в виде облигаций, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Аналитик назвал факторы, которые "раскачают" рубль к концу года

"Безналичные доллар и евро сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения западных санкций на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ)", — пояснил он.

Наличные доллар и евро, по его мнению, не содержат санкционных рисков, однако их покупательная способность быстро снижается на фоне рекордной за десятилетия инфляции в США (7,7%) и Европе (10,7%).

"Поэтому мы предпочитаем валюты дружественных стран без санкционных рисков, которые являются стабильными относительно доллара и наиболее перспективная из них — китайский юань", — отметил эксперт.

Он уточнил, что китайская экономика продолжает активно расти, а инфляция в КНР, в отличие от США и Европы, находится под контролем Центробанка и составляет всего 2,1%. В результате вложения в облигации в юанях являются одними из немногих на рынке, которые приносят положительную реальную доходность. Оборот торговли юанем на Московской бирже (сделки спот + своп) в октябре превысил объем торгов не только евро, но и долларом.

"Хорошей возможностью сохранить сбережения мы считаем облигации крупных российских компаний, которые торгуются на Московской бирже в юанях. Например, облигации Роснефти, РУСАЛа, Полюса, Металлоинвеста, Сегежи торгуются с доходностью от 3 до 4% годовых", — убежден Васильев.