МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На сегодняшний день облигации, как правило, выглядят привлекательнее вкладов. Разумеется, лишь для тех инвесторов, которые не планируют забирать вклады в течение нескольких лет или краткосрочных инвесторов, готовых самостоятельно отслеживать кредитные риски. Об этом рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор УК "Открытие" Василий Иванов. Финансист предупредил об опасности самых выгодных вкладов

Долгосрочные инвесторы могут получить дополнительный доход за счет того, что, как правило, "длинные деньги" дороже "коротких", уточняет он. Более того, такие инвесторы могут сделать выбор между облигациями с фиксированным доходом и облигациями, доходность по которым привязана к инфляции.

"Инвесторы, готовые самостоятельно отслеживать кредитные риски, могут получить дополнительный доход за счет того, что большое количество эмитентов, относящихся к крупным или средним компаниям, привлекает средства инвесторов на короткие сроки по доходности выше ставок банковских депозитов", — указывает эксперт.

Сейчас на рынке есть доходности 10 и даже 11% годовых по эмитентам с умеренным уровнем риска. Но чтобы разобраться в этом, "требуются определенные компетенции и затраты по времени", поясняет финансист.

В качестве альтернативы он советует рассмотреть покупку паев паевых инвестиционных фондов облигаций.

В то же время котировки облигаций меняются ежедневно. Так что, инвесторы, планирующие изъять деньги в течение одного-двух лет, могут столкнуться с риском потерь при продаже облигаций до срока их погашения. "Поэтому очень важно четко определить свой инвестиционный горизонт", — отмечает эксперт.

Если говорить о текущей ситуации, то она, по его мнению, благоприятна для долгосрочных инвесторов. Несмотря на снижение ключевой ставки Банка России в сентябре, неопределенность с ее дальнейшей динамикой привела к росту доходности ОФЗ. При этом из-за так называемого дефицита "длинных денег" наиболее сильный рост продемонстрировали доходности долгосрочных ОФЗ.

Так, по состоянию на 11 ноября, доходность ОФЗ с погашением в 2027 году составляла порядка 8,9% годовых, а с погашением в 2031 году превышала 9,7% годовых. "Как говорится, "цифры говорят сами за себя"", — заключил Василий Иванов.