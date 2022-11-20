МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. До 2004 года обладатели звания "Почетный донор России" получали ряд льгот, которые позднее заменили ежегодной индексируемой выплатой. В текущем году они получат почти 16 тысяч рублей, есть и другие льготы, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель факультета бизнеса "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина. Россиян предупредили об изменениях в системе ОМС с 1 декабря

Она напомнила, что для всех доноров предусмотрен день отдыха с сохранением заработной платы, при этом по договоренности с руководством это может быть как день донации, так и другой день. Также в день сдачи крови или ее компонентов предусмотрено бесплатное питание, отметила эксперт.

Звание "Почетный донор" влечет за собой ряд льгот и привилегий: это может быть оплачиваемый отпуск в удобное время, внеочередное оказание медицинской помощи, первоочередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы, а также на ежегодную денежную компенсацию (в 2022 году это 15713,84 рубля).

Регионы и отдельные города имеют право самостоятельно вводить меры поддержки почетным донорам России, в том числе и дополнительные выплаты. Например, В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» почетным донорам РФ, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин.

Также существуют и региональные Почетные доноры. Например, граждане, имеющие звание "Почетный донор Москвы", получают бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в столице, 50% скидку при оплате коммунальных услуг ЖКХ и при покупке лекарств.

Стюрина отметила, что региональные льготы для доноров сейчас практически отсутствуют, почти все они сведены к федеральным и регламентируются ст.186 ТК РФ и ФЗ№125.