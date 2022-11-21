МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Надеждам Польши превратиться в газовый хаб для Европы обречены на провал — даже если страна будет исправно получать газ из всех источников, его хватит лишь для собственного потребления. Единственный способ стать таким хабом — сотрудничать с Россией, но это, похоже, будет делать другая страна. Села батарейка: почему Европа больше не хочет санкций

Польские власти сообщили о введении принудительного управления активами "Газпрома" на территории страны. Оно касается акций ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. "Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48% предприятия EuRoPol Gas, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Ради конфискации активов "Газпрома" на территории Польши власти страны готовы поменять конституцию. Без этого невозможно конфисковать российское имущество и передать его Украине, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. Таким образом, официальная Варшава признала, что для окончательного изъятия активов ПАО "Газпром" отсутствует законодательная база. Но ради достижения политических целей, обусловленных открытым антироссийским курсом, нынешние польские власти, видимо, постараются создать необходимую основу.

Мюллер уточнил, что соответствующий законопроект уже подготовила правящая партия Польши "Право и справедливость". Для принятия такого закона необходима поддержка оппозиции. Однако проект будет вынесен на голосование лишь в том случае, если оппозиция заранее заверит, что поддержит его. "Пока такой декларации из уст представителей парламентских фракций не прозвучало", — посетовал Мюллер.

ИСТОЧНИКИ ГАЗА

Источники поставок газа в Польшу в настоящее время достаточно диверсифицированы. Это и трубопроводные поставки, и СПГ. По польскому участку "Ямал-Европа" страна получала из России около 10 млрд кубометров природного газа в год — это примерно 50-60% потребления. Эти поставки сейчас прекращены — в конце апреля "Газпром" приостановил поставки в адрес PGNiG в связи с отказом потребляющей стороны перейти на новую схему оплаты топлива в российских рублях.

В свою очередь, Польша в мае разорвала соглашение о поставках газа из России, которое действовало почти 30 лет. Было заявлено, что польский участок "Ямал-Европы" будет использоваться для транзита и для реверсной прокачки из Германии. До этого Россия в рамках ответной меры на санкции Евросоюза ввела против EuRoPol Gas ограничения, которые сделали невозможным транзит по трубопроводу.

Надежда Польши — поставки газа с норвежского шельфа по новому маршруту — Baltic Pipe. В начале октября началась прокачка, ее объем составляет 62,4 млн кубометров в сутки. Предельная мощность в год — порядка 10 млрд кубометров, и в Варшаве неоднократно давали понять, что надеются подойти близко к максимумам. Так, к 2024 году PGNiG планирует увеличивать импорт из Норвегии до 7,7 млрд кубометров.

Собственная добыча страны не превышает 5 млрд кубов в год. Часть газа поступает виртуальным реверсом от европейских стран, например, Италии и Франции. Доля СПГ в газовом балансе Польши достаточно велика в сравнении с некоторыми соседними странами. Так, терминал в польском Свиноуйсьце, открытый в 2015 году, способен принимать танкеры-газовозы со сжиженным природным газом (СПГ) общим объемом до 5 млрд кубометров в год, его пропускную способность планируется расширять.

НЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ МЕЧТЫ

При этом Польша неоднократно примеряла на себя роль европейского газового хаба — с учетом разнообразия источников поставок газа и наличия инфраструктуры для его поставок в соседние страны. Раньше эту миссию брала на себя Германия, получая трубопроводный газ из России и распределяя его по континенту. Но сейчас поставки по "Северному потоку" прекращены на неопределенное время, а прокачка через Украину слишком ненадежна, чтобы строить долгосрочные расчеты. Исходя из этого, Польша планировала сама стать хабом — это принесло бы дополнительные доходы экономике и помогло бы "утереть нос" давним недругам страны — России и Германии.

Однако эксперты сходятся во мнении, что этим планам не суждено сбыться: без поставок из России Польша в состоянии обеспечить газом лишь себя. Объемы по Baltic Pipe идут все с тех же норвежских месторождений, и газа там больше не стало. Поэтому заполнение трубопровода до максимума, вероятнее всего, потребует перераспределения объемов, которые в настоящее время поступают из Норвегии, в пользу польских потребителей. Бунт на пустой желудок: еще одна страна усомнилась в евроинтеграции

Так, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в марте сообщал, что газопроводы, связывающие Норвегию и континентальную Европу, работают на полную мощность, а добавление еще одной трубы, направленной в Польшу, не приведет к автоматическому увеличению экспорта.

Более того, Baltic Pipe, которая соединяет Норвегию, Данию и Польшу, будет инструментом конкуренции этих двух стран за норвежский газ с Германией, Великобританией и другими потребителями.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов указывает, что ресурсная база проекта Baltic Pipe давно хорошо известна, и не только премьеру Норвегии. Дополнительного газа, по мнению эксперта, он не принесет.

Специалист также отмечает, что дополнительные мощности по производству СПГ тоже хорошо известны. Идея о том, что ввод в эксплуатацию ожидающихся дополнительных терминалов в Польше или в ЕС в целом автоматически принесет рост поставок, вызывает у Симонова скепсис. Он утверждает, что со стороны Польши было бы наивно претендовать на роль "газового хаба" в Европе без импорта из России.

ХАБ, ДА НЕ ТОТ

А с этим на данный момент сложно — отношения Москвы и Варшавы переживают далеко не лучшие времена. Заявления в отношении национализации активов "Газпрома" не способствуют их улучшению, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. По его словам, де-факто польский участок "Ямал-Европы" уже контролируется Варшавой, и если используется, то только для реверса из Германии. "А вот если законопроект, допускающий конфискацию активов "Газпрома", будет успешно продвигаться на пути к принятию, то возможны какие-то действия", — допускает специалист.

"Приватизация газопровода "Ямал-Европа" имеет смысл только в том случае, если по нему идет газ, — отмечает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Если это пустая труба, то национализация абсолютно бессмысленна, она будет приносить компании-оператору одни убытки на протяжении многих лет. Те небольшие поставки, которые идут реверсом из Германии, совершенно не позволяют сделать работу "Ямал-Европы" рентабельной. То же самое касается национализации в Германии газопроводов, которые идут от "Северных потоков" по территории страны. Если по ним не идет газ, это тоже абсолютно убыточный актив, который никакой ценности не представляет".

Таким образом, выше вероятность, что газовым хабом в итоге станет Турция — строительство необходимой инфраструктуры начнется уже в будущем году, а после окончания работ на Южном коридоре Россия сможет дополнительно поставлять в Турцию 31,5 млрд кубов газа ежегодно. Кроме того, через Турцию идет газ с месторождений Азербайджана, стран Ближнего Востока и Африки. Если Европа будет готова забирать этот газ у своих границ, сложится новая реальность, в которой Польша в очередной раз останется за бортом.