МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Определенного списка профессий или должностей, на которых дают тринадцатую зарплату, нет, ведь ее начисляют по решению руководителя. Как правило, годовую премию получают работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники крупных компаний. Коллектив небольших фирм может рассчитывать на поощрение при наличии веской причины, почти всегда это — значительная прибыль. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. Россиянам рассказали, кому с 1 января повысят зарплаты

В условиях пандемии коронавируса и связанной с ней непростой экономической ситуацией многие предприятия перешли в режим экономии, отказавшись от премий, чтобы избежать, к примеру, сокращений штата, добавляет она.

"Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников (работали эффективно, добились значительных успехов), или тех, у кого большой стаж в данной организации", — поясняет эксперт.

Выплачиваться такая премия может, как штатным работникам, так и сотрудникам, работающим по договору ГПХ, а также уволенным или вышедшим на пенсию. Эти моменты, по словам юриста, также остаются на усмотрение работодателя. Названы регионы-лидеры по уровню зарплат

Размер премии не обязательно должен быть равен заработной плате за месяц. Он может устанавливаться как в фиксированной сумме, так и в процентах от оклада.

"Таким образом, прямой обязанности выплачивать тринадцатую зарплату у работодателей нет. Но если такое условие указано в Положении об оплате труда, и работник выполнил необходимые требования, отказывать в выплате — незаконно", — утверждает эксперт. В таком случае она входит в состав расходов на оплату труда, облагается НДФЛ и на нее начисляются страховые взносы. Как правило, выплачивается она вместе с декабрьской зарплатой. Работодатель вправе установить и иные сроки ее выплаты.

Если уходящий год оказался экономически тяжелым для компании, директор (или другое должностное лицо) может решить отказаться от 13-й зарплаты. Либо заменить ее другим способом поощрения: корпоративным отдыхом, не требующим от коллектива финансового участия, абонементами в тренажерный зал и пр.

В ситуации, когда принято решение дать такие премии всему коллективу, исключение могут составить те, кто был неоднократно замечен в нарушении трудовой дисциплины; допустил серьезные ошибки, негативно отразившиеся на производительности отдела, доходах фирмы, не выполнил установленный план, не имея уважительной причины, рассказала юрист.