МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Перестать работать после 40 лет или даже раньше — это заветная мечта многих россиян. В Сети есть достаточно много рекомендаций, как этого добиться, с одной поправкой: чтобы не работать после сорока, нужно начинать копить средства и успешно инвестировать уже в студенческие годы. Если откладывать хотя бы часть своего дохода, но постоянно, ежемесячно, и ни на что эти средства не тратить, то можно впоследствии жить на проценты от этих денег. Об этом рассказывает агентству "Прайм" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Финансист научила, как "играючи" накопить на старость

Такие рекомендации работали еще год назад. "Сейчас, когда доходы россиян сокращаются, а вложения становятся все более рискованными, гарантировать, что вам удастся выйти на пенсию раньше срока, крайне сложно. Но вот формировать финансовую подушку безопасности, пусть даже в таких сложных условиях, — необходимость", — уверен он.

Не исключено, что впоследствии вам удастся на эти средства купить недвижимость и сдавать ее в аренду (это и станет вашим доходом), или вы приобретете бизнес, где работать будет нанятый персонал, а вы будете получать прибыль. "Все зависит от ваших личных финансовых возможностей", — отмечает инвестор.

Он напомнил также о таком движении как дауншифтинг — когда люди уезжают жить в другие страны или просто в сельскую местность, но имеют стабильный доход, который позволяет им не работать. Как правило, это средства от сдачи в аренду недвижимости в городе. Есть немало примеров, когда жители мегаполисов, удачно сдав в аренду недешевую недвижимость, уезжают жить в Индию или другую страну, которая считается дешевой для проживания.

По словам Сидорова, на Западе существует целое движение — FIRE (Financial Independence Retire Early) — "финансовая независимость, чтобы выйти на пенсию раньше". Главный его посыл: сильно сократить свои потребности, обходиться малым и самым необходимым, чтобы откладывать не 5-10% (как учит большинство экспертов), а гораздо больше — до 90% своего дохода.

Но даже если об этом речи нет, умение экономить, жить по средствам и откладывать деньги — это необходимость для всех, вне зависимости от уровня достатка. "Для кого-то такой подход действительно станет способом выйти раньше на пенсию. Кому-то эти умения позволят закрыть кредиты и дальше жить более свободно. А для многих россиян экономить и создать хотя бы небольшой запас средств на "черный день" — жизненная необходимость", — заключает Федор Сидоров.