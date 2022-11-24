МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. По сравнению с весенним ажиотажем и осенним всплеском из-за частичной мобилизации спред между покупкой и продажей долларов сейчас снизился. Причем это относится как к безналичным, так и наличным долларам и евро. В этом смысле валюту теперь выгоднее покупать, поскольку спред стал ближе к биржевому курсу, который можно назвать справедливым, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Будет только хуже: какие риски ждут экономику в 2023 году

"В целом отметим, что интерес к долларам и евро со стороны россиян снижается как из-за западных санкций, так и вследствие стратегической политики России на уход от валют недружественных стран и переход на рубли и валюты дружественных стран", — сказал он.

В наступающем году вероятен новый мировой экономический спад. В этом сценарии возможно снижение цен на нефть, газ и другое сырье. В результате приток валюты в страну снизится, что негативно отразится на курсе рубля, считает он.

"В свои прогнозы мы закладываем средний курс рубля к доллару в 2023 году вблизи отметки 70, курс евро к рублю — 68 и курс юаня к рублю — 9,4. Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте", — дал совет Васильев.

Для этого лучше выбрать валюты дружественных стран без санкционных рисков, которые являются стабильными по отношению к доллару (китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар). Например, локальные облигации крупных российских компаний, которые торгуются на Московской бирже, позволяют получать доходность 3-4% в юанях.

Для тех инвесторов, которые хотят сохранить безналичные доллары и евро в портфеле и при этом не нести санкционных рисков, мы рекомендуем присмотреться к замещающим облигациям крупных российских компаний. Такие облигации торгуются на Московской бирже, номинированы в иностранной валюте, при этом все расчеты проходят в рублях по курсу ЦБ.