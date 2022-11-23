МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В начале текущей недели спрос на американскую валюту вырос, что позволило доллару взять курс на восстановление. На руку ему сыграло ухудшение ожиданий инвесторов относительно ситуации в мировой экономике, рассказал "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Доллар начинает и выигрывает: что задумала Америка

"Опасения участников торгов вызывает ситуация в Китае, где вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением COVID. В результате инвесторы обратили внимание на защитные активы, одним из которых являются казначейские облигации США, что привело к перетоку ликвидности из рынков акций различных регионов и товарных рынков в доллар и долларовые консервативные активы", — объяснил он.

Зварич подчеркнул, что текущая ситуация усугубляется еще и "ястребиными" заявлениями представителей ФРС США, которые продолжают указывать на необходимость дальнейшего подъема ставки для борьбы с инфляцией. Плюс к этому, часть спекулятивно настроенных участников торгов перешла к фиксации прибыли по "коротким" позициям в американской валюте. Все это, по его мнению, привело в начале недели к росту индекса доллара в район 107,5 пунктов.

На этой неделе восстановление американской валюты может продолжиться, прогнозирует Зварич. Кроме указанных выше факторов, возможен негатив со стороны макроэкономической статистики. Так, в случае выхода слабых предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые будут опубликованы в среду, ожидания инвесторов относительно динамики мировой экономики могут дополнительно ухудшиться, что приведет к дальнейшему росту спроса на защитные активы и, соответственно, доллар, объяснил он.

Рубль на этой неделе чувствует себя весьма уверенно к доллару. Его ослабление сдерживает рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на пятницу, аккумулируют рублевые резервы для направления их на выплату налогов. Однако, в случае дальнейшего восстановления доллара на внешних рынках и слабости рынка энергоносителей, в декабре пара доллар/рубль может закрепиться над верхней границей диапазона 60-61 рубль, и к концу года сделать существенный шаг к отметке 65 рублей, заключил Зварич.