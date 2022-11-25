Аналитик Васильев: доллар может значительно усилиться до 70 рублей на фоне политики ФРС
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В этом году доллар стал самой сильной валютой в мире благодаря самому быстрому за 40 лет циклу ужесточения монетарной политики ФРС, а также на фоне бегства капитала из Европы в США. В 2023 тренд может сохраниться, если Федрезерв продолжит текущий курс, а глобальная рецессия из прогнозов станет реальностью, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Многие экономисты считают, что геополитические противоречия, деглобализация, рекордная за десятилетия инфляция в мире, быстрый подъем процентных ставок ведущими центробанками в условиях накопленных долгов, энергетический и продовольственный кризисы, а также политика нулевой терпимости к ковиду в Китае приведут к глобальному экономическому спаду. И в этом сценарии вероятно снижение цен на сырье и уход мировых инвесторов в защитный доллар.
"Мы закладываем в прогноз на 2023 год снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель. Однако риски для прогноза нефтяных цен смещены вниз, если мировая рецессия будет более глубокой", — считает эксперт.
На этом фоне, по его мнению, вероятно ослабление нацвалюты — до 70 рублей за доллар.
Давление на российскую валюту окажет сокращение профицита текущего счета платежного баланса России: экспортные доходы снизятся из-за мировой рецессии и новых санкций (с 5 декабря вступает потолок цен на российскую нефть и европейское эмбарго на импорт российской нефти). "Так что разумно часть сбережений держать в валюте", — уверен Васильев.
Но не в любой. Безналичные доллар и евро, по его мнению, сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения западных санкций на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Наличные доллар и евро не содержат санкционных рисков, однако их покупательная способность быстро снижается на фоне рекордной за десятилетия инфляции в США и Европе.
Отсюда тренд на покупку валют дружественных стран без санкционных рисков, которые являются стабильными относительно доллара (китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар).
Для тех инвесторов, которые хотят сохранить безналичные доллары и евро в портфеле и при этом не нести инфраструктурных рисков, имеет смысл присмотреться к замещающим облигациям крупных российских компаний. Они торгуются на Московской бирже, номинированы в иностранной валюте, при этом все расчеты проходят в рублях по курсу ЦБ.
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