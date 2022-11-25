МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В этом году доллар стал самой сильной валютой в мире благодаря самому быстрому за 40 лет циклу ужесточения монетарной политики ФРС, а также на фоне бегства капитала из Европы в США. В 2023 тренд может сохраниться, если Федрезерв продолжит текущий курс, а глобальная рецессия из прогнозов станет реальностью, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Аналитик объяснил, почему лучше купить доллары прямо сейчас

Многие экономисты считают, что геополитические противоречия, деглобализация, рекордная за десятилетия инфляция в мире, быстрый подъем процентных ставок ведущими центробанками в условиях накопленных долгов, энергетический и продовольственный кризисы, а также политика нулевой терпимости к ковиду в Китае приведут к глобальному экономическому спаду. И в этом сценарии вероятно снижение цен на сырье и уход мировых инвесторов в защитный доллар.

"Мы закладываем в прогноз на 2023 год снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель. Однако риски для прогноза нефтяных цен смещены вниз, если мировая рецессия будет более глубокой", — считает эксперт.

На этом фоне, по его мнению, вероятно ослабление нацвалюты — до 70 рублей за доллар.

Давление на российскую валюту окажет сокращение профицита текущего счета платежного баланса России: экспортные доходы снизятся из-за мировой рецессии и новых санкций (с 5 декабря вступает потолок цен на российскую нефть и европейское эмбарго на импорт российской нефти). "Так что разумно часть сбережений держать в валюте", — уверен Васильев.

Но не в любой. Безналичные доллар и евро, по его мнению, сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения западных санкций на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Наличные доллар и евро не содержат санкционных рисков, однако их покупательная способность быстро снижается на фоне рекордной за десятилетия инфляции в США и Европе.

Отсюда тренд на покупку валют дружественных стран без санкционных рисков, которые являются стабильными относительно доллара (китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар).

Для тех инвесторов, которые хотят сохранить безналичные доллары и евро в портфеле и при этом не нести инфраструктурных рисков, имеет смысл присмотреться к замещающим облигациям крупных российских компаний. Они торгуются на Московской бирже, номинированы в иностранной валюте, при этом все расчеты проходят в рублях по курсу ЦБ.