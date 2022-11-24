МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Озвученный накануне план ЕК по установлению максимальной цены на газ не был воспринят всерьез ни экспертами, ни европейскими чиновниками. "Прайм" задался вопросом, что не так с замыслом чиновников в Брюсселе и смогут ли они исправить это в условиях отказа от поставок из России. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

ЭТО ШУТКА

Жесткой критике подвергся план Евросоюза по снижению цены на природный газ, сообщила британская Financial Times (FT). Накануне Еврокомиссия (ЕК) обнародовала детали своего замысла, который должен был бы, по мнению чиновников в Брюсселе, избавить Европу от новых удорожаний энергии, подобных тем, которые наблюдались летом.

Суть предложения в том, чтобы ограничить оптовую цену на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (примерно 3000 долларов за тысячу кубометров) при условии, если цена превышает этот уровень в течение двух недель и превышает среднюю за 10 дней цену на сжиженный природный газ (СПГ) более чем на 58 евро за МВтч.

При этом комиссар по энергетике Кадри Симсон, объявляя 22 ноября о новой политике, признала, что речь не про "панацею", но про "мощный инструмент, который мы можем использовать, когда нам это нужно".

"Это шутка, это юмор… Это предложение никому не принесет ничего полезного даже при повторении экстремального сценария, наблюдавшегося в августе. Это не потолок", — заявил британскому изданию Симон Тальяпьетра, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Foundation.

Он добавил, что озвученный план "рискует серьезно подорвать доверие" к способности ЕК преодолеть энергетический кризис.

Оптовые цены на природный газ на ключевом европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) прошедшим летом выросли до нового рекордного максимума, превысив 300 евро за мегаватт-час. Это произошло после того, как прекратились поставки в Германию по крупнейшему трубопроводу из России "Северный поток". Но даже при повторении такой ситуации ограничение в том виде, в каком его анонсировала ЕК, не могло бы сработать, поскольку цены находились выше 275 евро за мегаватт-час лишь около недели, заметила FT.

Ряд представителей внешнеполитических ведомств, тех стран Евросоюза, которые поддерживают саму идею ограничения цен, заявили британскому изданию, что их правительства не согласятся с заявленным уровнем, поскольку он слишком высокий. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что установление цены выше 250 евро за мегаватт-час — "это просто еще один способ снять ограничение".

К слову, среди европейских стран отсутствует единство по вопросу об искусственном ограничении цен на газ. Не менее 15 стран Евросоюза, включая Испанию и Грецию, настаивали, чтобы ЕК ввела ограничение, стараясь сохранить низкие цены для потребителей зимой и предотвратить социальные волнения. С другой стороны, такие страны, как Германия, Нидерланды и Дания скептически настроены по поводу попыток вмешаться в работу рынка.

План ЕС подвергся критике и со стороны посредников — энергетических бирж и трейдеров. Они увидели в действиях Брюсселя угрозу финансовой стабильности блока, констатировала FT.

Так, биржевая сеть Intercontinental Exchange (ICE), котировки которой отражают, в частности, цены на хабе TTF, выступила категорически против любых ограничений, заявив, что это "может дестабилизировать рынок".

ШАГ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД

В свою очередь, ЕК заявила, что предполагаемое ограничение может быть снято в тот же день, когда регуляторы выразят опасения, что оно ведет к значительному росту потребления газа, создает угрозу финансовым рынкам или риск для безопасности поставок. А последствия применения "потолка" будут "постоянно контролироваться" группой ведомств, включая Европейский центробанк. Россия снова растоптала газовые планы Польши

Министры энергетики ЕС планируют обсудить это предложение на экстренном заседании 24 ноября, хотя его подписание в любом случае маловероятно до новой встречи министров 19 декабря.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что представленные чиновниками в Брюсселе параметры ограничения цен на газ указывают на отсутствие у чиновников ЕС реальных рычагов воздействия на конъюнктуру газового рынка. "Потолок слишком высок, так что минусы такого решения перевешивают его плюсы, — отмечает специалист. — Негативные отклики со стороны экспертного сообщества снижают шансы на то, что он будет принят, но наверняка предсказать итоговое решение невозможно".

Академик, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов напоминает, что изначально в качестве объекта ценовых ограничений в Европе предполагался исключительно российский природный газ. Эксперт отмечает, что в принципе подобное ограничение может оказаться эффективным при условии, если оно затрагивает трубопроводные объемы. "А попытки заметно ограничить цены на поставляемый морскими газовозами сжиженный продукт неизбежно приведут к оттоку необходимых Европе объемов в другие регионы", — считает он. Эксперт приводит в пример Норвегию, из которой на континент газ поступает преимущественно через трубопровод, тогда как доля СПГ в норвежском экспорте невелика.

Мастепанов указывает, что перед Евросоюзом в связи с намерением внедрить предельные цены на газ стоит по-настоящему серьезная проблема: с одной стороны, необходимо установить такой "потолок", чтобы не отпугнуть поставщиков. С другой — выполнить запрос европейских правительств, опасающихся роста социальной напряженности в связи с резким увеличением стоимости жизни из-за удорожания энергоносителей, прежде всего — газа.

"Избиратель требует от властей каких-то действий, поэтому в том или ином виде попытки стабилизировать ситуацию на газовом рынке могут продолжиться", — соглашается Галактионов из "БКС Мир инвестиций".

Но и это еще не все, отмечает Мастепанов. В вопросе внедрения потолка цен на "голубое топливо" налицо отсутствие у ЕС стратегии. "Какой угодно стратегии, — поясняет академик. — Пусть откровенно тупиковой, как в случае с "зеленым переходом", от которого в итоге были вынуждены отказаться". И учитывая, что Европа в крайне непростой ситуации в энергетике действует, напротив, ситуативно, без четкой стратегии, эксперт не исключает, что сам замысел брюссельских чиновников установить некий ценовой предел на рынке газа в итоге может быть существенно скорректирован.