МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основными рисками для отечественных сельхозпроизводителей являются погодные катаклизмы, заболевания, технические сбои оборудования и вероятность внешнего воздействия, рассказал агентству "Прайм" заместитель председателя правления РСХБ Денис Константинов. В Россельхозбанке оценили размер инвестиций в виноделие

"Как мы знаем, большая часть территории России — зона рискованного земледелия. Наша дочерняя компания — РСХБ Страхование — предлагает все необходимые покрытия, касающиеся деятельности АПК. У нас есть как продукты с учетом субсидирования со стороны государства, так и индивидуальные пакеты, включающие любые риски", — сказал он.

Производители могут выбрать для себя необходимые им предложения. Для сельхозпродукции в открытом грунте это прежде всего страховка от погодных рисков — дождь, град, засуха. Здесь страховщики ориентируются на прогнозы Росгидромета. Для тепличных овощей наибольшее значение приобретает страховка от заболеваний и технических сбоев. То же касается животноводства.

Пакеты включают в себя и риски, типичные для всех секторов — ЧС, пожары, действия третьих лиц и т.п. "Такие страховые продукты существенно нивелируют риски сельскохозяйственной отрасли", — подытожил Константинов.