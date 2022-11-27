МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. США с целью оживить свой рынок и поддержать развитие экологически чистых технологий загоняют Европу в угол: именно она окажется жертвой разгорающейся сейчас торговой войны. Адекватных мер ответа на американский протекционизм у Брюсселя нет, поэтому европейским компаниям придется смириться с потерей международного рынка. Европа в панике: она может остаться без российского топлива

США для борьбы с инфляцией и оживления экономики готовятся переманивать бизнес из ЕС и давать льготы своим предпринимателям. С 1 января вступает в силу закон, согласно которому на субсидии "чистой энергетике" направят 370 млрд долларов — в частности, покупатель произведенного в стране электромобиля получит скидку в 7,5 тысяч долларов. А компании, перебазировавшие производство в США из других стран, получат льготы в энергетике.

Таким образом, мы наблюдаем очередной разворот в отношениях по обе стороны Атлантики. Все помнят, как с приходом во власть президент Джо Байден взял курс на потепление отношений с Европой и отменил введенные своим предшественником Дональдом Трампом ограничительные тарифы на европейские товары более чем на 20 миллиардов долларов.

Сейчас ситуация в корне изменилась — на фоне скачка инфляции власти США пытаются оживить собственную экономику за счет европейцев. Впрочем, не первый раз — в разное время на слуху были куриные, банановые и стальные войны. С их помощью правительства пытаются заработать политические очки и поправить дела в экономике.

ДОБИТЬ ЕВРОПУ

Нынешний демарш США, как всегда, подоспел вовремя. Экономика Европы находится в удручающем состоянии, и для того, чтобы ее добить, сейчас самое удачное время, считает президент Европейского Бизнес Альянса Андрей Морозов. "США никогда не были союзниками Европы: ее сильные технологии и промышленность всегда вызывают большое беспокойство за океаном. Они не терпят здоровой конкуренции, действуя, как враг, преступник, будучи "партнером". Добивают только тогда, когда конкурент находится на лопатках", — говорит он.

У экономического могущества Старого Света есть и конкретное воплощение — Германия, которая была вынуждена отказаться от российского газа и в результате утратила свое самое важное конкурентное преимущество. "США и Великобритании стремятся окончательно лишить Германию прежнего экономического могущества, которое позволяло ей бороться за доминирующее положение в ЕС, и Германия, позиции которой были чрезвычайно сильно подорваны украинским конфликтом, оказалась, по сути дела, в безвыходном положении", — рассуждает политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Внутренние причины, побуждающие США активизировать давление на Европу — начало нового электорального цикла. "Главным стали выборы в Конгресс и как следствие раздача "бекона" (на местном политжаргоне так обозначают меры господдержки) нужным штатам и индустриям", — комментирует главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

ТОПНУЛИ НОЖКОЙ

Но для каждого действия существует противодействие. Американский протекционизм вывел из себя европейских производителей электрокаров, у которых из-за энергокризиса дела и так обстоят неважно. Они пожаловались властям, и те сочли, что закон США нарушает принципы рыночной экономики.

Французский лидер Эммануэль Макрон обвинил администрацию Байдена в двойных стандартах и назвал субсидии незаконными. В целом европейцы надеются, что вопрос решится мирно, но декларируют готовность побороться. Вопрос будет обсуждаться на совете США-ЕС по торговле и технологиям в начале декабря. Переговоры, даже если удастся достичь некоего компромисса, могут оказаться жесткими и вызвать волатильность на рынке, полагает доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Если там все же ничего не решат, Европа готовит более жесткие меры. По данным издания Politico, речь идет о субсидировании для защиты своей промышленность от американских конкурентов с помощью собственного фонда ЕС. Главное — поспешить, чтобы обратить вспять процесс деиндустриализации, заявляют еврочиновники.

По мнению Табаха, европейские меры будут копировать американские, но в меньших объемах, поскольку из-за сильной бюрократизации многое запрещено директивами ЕС, а деньги даже самые сильные национальные правительства в Евросоюзе сами не печатают.

КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ

Торговые споры, по которым не удалось договориться на двухсторонней основе, решаются в рамках ВТО. Здесь возможны разные варианты начиная от штрафов и заканчивая введением контрмер.

Конечно, ЕС может выступить с протестами в ВТО, может разработать собственный пакет субсидий. Однако де-факто ее арсенал невелик, поскольку на сегодняшний день ЕС полностью зависит от экономики США, считает Морозов. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

Например, Германия планирует выделить 200 миллиардов евро на компенсацию цен на газ промышленникам и бытовым потребителям, Франция намеревается выделить 100 миллиардов евро. Одновременно с этим ЕС пытается заключить сделку с США, в рамках которой европейские компании будут допущены к американским привилегиям.

"Однако это утопия, такого не будет. Политика Байдена сегодня направлена на то, чтобы поощрять производство экологически чистых технологий на территории США. Например, электромобилей — именно им сейчас отдается приоритет. И, конечно, такого приоритета не будет для европейских или китайских производителей электромобилей", — уверен эксперт.

Он напомнил, что американский рынок был одним из основных для Европы, российский и китайский они уже потеряли. Осталось нанести последний удар, чтобы их промышленные производства не развивались. С одной стороны, это дефицит газа, энергоресурсов, с другой — санкции, которые европейцы сами ввели в отношении России, с третьей — привилегии и преференции для производителей США, из-за которых американский рынок закрыт для европейских компаний.

ЗАГНАНЫ В УГОЛ

Многие эксперты опасаются, что это приведет к тотальной торговой войне. Вроде бы не впервой, но сейчас ситуация осложняется тем, что мировая экономика находится на грани рецессии. По оценке Goldman Sachs, Европа вступает в энергетический кризис, худший за последние полвека. Экономисты с мировым именем призывают готовиться к болезненному спаду и резкому росту безработицы, а Нуриэль Рубини, известный как "Доктор Катастрофа", прогнозирует, что мировая экономика окажется в более ужасной ситуации, чем в 1970-х годах, поскольку стагфляция соединится с долговыми проблемами.

По мнению Табаха, именно глобальная рецессия и сопутствующий рост ставок будут иметь куда больший негативный эффект для европейской экономики. Она фактически окажется выброшенной за борт — без дешевых энергоносителей, денег, рынка для новых технологий и союзников, зато с огромными долгами.

Происходит передел мирового рынка. В ближайшей перспективе европейские производители, компании потеряют большинство своих позиций, констатирует Морозов. Нынешняя торговая война чем-то напоминает времена президентства Трампа. Но если тогда Европа давала отпор, сейчас она не может этого сделать. "Это безвольный зверек, который загнан в угол, находится в клетке и сам по себе не может ничего добиться", — говорит он.

Как следствие, будущее в мировой экономике за компаниями из Китая, России, США или Евразийского союза. Европейского бизнеса будет мало, если он вообще сможет сохранить свое присутствие на международном рынке. Ведь вполне возможно, что крупные европейские компании, такие как Siemens, уйдут с него навсегда.