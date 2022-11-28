МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В последние месяцы телефонные мошенники вышли на новую вершину своего "творчества". Втираясь в доверие к гражданам, они убеждают их перевести деньги с одного своего счета на другой — в результате можно лишиться всех своих накоплений. Об этом агентству "Прайм" рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд. Юрист объяснил, что делать при двойном списании денег с карты

Схема выглядит так: жулики устанавливают на ваш компьютер или телефон вирус, который вы невзначай можете скачать из письма, пришедшего вам по почте или смс-сообщения. Заполучив данные от приложения вашего онлайн-банка, аферисты звонят вам, представляясь сотрудником Центробанка, коммерческих банков, полицейских или других организаций.

В ходе разговора вам сообщают о том, что, либо все ваши счета были скомпрометированы, кроме одного (к которому они уже подобрали логин и пароль), либо пытаются убедить вас в том, что в этом банке появились "уникальные продукты с высокой доходностью". Для этого вам нужно "всего лишь перевести все имеющиеся средства на этот счет". А как только вы это сделаете — они тут же перекинут все средства на свои счета.

"Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов", — поясняет эксперт.

Чтобы не стать жертвой таких афер, не поднимайте телефонную трубку, когда звонят с незнакомых вам номеров, не переходите по ссылкам из электронных писем, полученных из незнакомых источников. И обязательно проверяйте правильность введенных ссылок, ведь некоторые злоумышленники копируют сайты известных банков и других организаций, советует специалист.