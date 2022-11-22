МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В эпоху постоянной спешки многие пытаются упростить личную подпись, сведя ее к простой закорючке, первой букве фамилии или нехитрой змейке. Эксперты называют такую подпись "невыработанной", то есть, ее легко подделать. Это может сыграть с человеком злую шутку в случае перехода права собственности и подписи юридически значимых документов, влекущих определенные последствия, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. ЦБ предупредил россиян о новой схеме аферистов

С использованием поддельных подписей может быть изменен состав учредителей юридического лица, составлен договор займа или расписка о получении денег в простой письменной форме, а также осуществлены манипуляции с объектами недвижимости, предупреждает он.

"И уже на стадии следствия или судебного разбирательства, когда назначаются и проводятся графологические экспертизы, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов — из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит", — говорит юрист.

Поэтому при подписании важных документов Соловьев советует ввести для себя правило: помимо подписи указывать рядом расшифровку фамилии и ставить дату. В таком случае отличить настоящую от поддельной подписи будет гораздо легче.

Кроме того, имеет смысл поработать над усложнением своей подписи. "Все эти нехитрые процедуры займут лишние 5-10 секунд, однако именно они могут стать решающими в деле сохранения имущества и денежных средств", — уверяет эксперт.

Тем же, кто пользуется электронной цифровой подписью, необходимо помнить о возможности кражи цифрового носителя, а также об отсутствии у многих удостоверяющих центров сертификата соответствия.