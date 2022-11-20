МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Тяжелый год для мировой экономики подходит к концу, но эксперты советуют подготовится к еще более тяжелым временам. Оснований для этого немало — инфляция, замедление темпов роста ВВП, подорожание ресурсов, продолжающаяся эпидемия Covid-19 и, конечно, долги — по G7 они выросли до 128% ВВП. Приведет ли все это к экономическому апокалипсису уже в 2023 году, или у каждого игрока свой риск, который может реализоваться или не реализоваться? Доллар начинает и выигрывает: что задумала Америка

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

Начнем с ведущей экономики мира — США. Ее главный риск — дальнейший рост ставки ФРС. Ожидается еще одно повышение — до 4,5 — 5% в начале 2023 года по сравнению с нулевым показателем в начале этого года. Это скажется на рынке недвижимости и автомобильной промышленности в первую очередь. В перспективе следующего года эксперты прогнозируют повышение ставки ФРС до 6%. "Это работает на приток капиталов и укрепление доллара, но и приводит к подорожанию американской экспортной продукции", — напомнила руководитель программы "Цифровая экономика" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.

КИТАЙСКИЕ СТРАХИ

Вторая держава, которая, по мнению некоторых экономистов, вот-вот отберет пальму первенства у США — Китай. Ему стоит опасаться последствий введенных жестких правил и ограничений в связи с пандемией (Covid Zero). Ожидать их полной отмены в будущем году не стоит. Китайцы могут пересмотреть свой "ноль-ковид" после изменения статуса COVID-19 в ВОЗ (ориентировочно в январе).

На ситуацию в Китае также оказывает значительное влияние кризис застройщиков — темпы строительства намного превышают реальный спрос на рынке Китая, стимулирование экономики, а также масштабные налоговые льготы. Все это в комплексе привело к рекордному дефициту бюджета Китая — за неполный год около 1 триллиона долларов.

"Если Китай и Индия не подготовятся к падению спроса на их продукцию в развитых странах, у них может снизиться производство", — прогнозирует исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов. Что, в свою очередь, вызовет падение спроса на экспортируемые из России ресурсы.

ЕВРОПА ПОГРЯЗЛА В ДОЛГАХ

Главные риски, с которыми в будущем году столкнется Европа — растущий госдолг и высокие цены на энергоносители. По прогнозам Oxford Economics, основной удар придется по экономикам Германии, Италии, Франции и Испании. Инвесторы наблюдают за Италией, где расходы на обслуживание долга вырастут до 7% ВВП к 2030 году с 3% в 2019 году. Но дефолта пока ожидать не стоит.

Граждане Евросоюза уже в начале этого года получили рост коммунальных платежей в два раза и более, а в начале 2023 года их ждет рост тарифов еще в два-три раза, что может вызвать коллапс потребления в странах ЕС. Велики риски остановки энергоемких производств, а также тех, где в качестве сырья используется газ — например, минеральных удобрений.

МИРОВОЙ ТРЕНД: ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ

Глобальным риском для всего мира является инфляция. Согласно прогнозу Всемирного банка, центробанки повысят глобальные ставки денежно-кредитной политики почти до 4% еще до 2023 года, что повысит инфляцию до 5% Это в два раза выше средних показателей. Дальнейшее повышение ключевых ставок приведет к замедлению роста мирового ВВП на 0,5 % в 2023 году. Это является одним из тревожных "звоночков" о наступающей глобальной рецессии, а также возможных локальных финансовых кризисах в странах с развивающейся экономикой. "На чьи деньги нацелились?" Запад нашел, кто заплатит за нападки на Россию

Правда, есть и лучик оптимизма: в октябре в США вышла официальная статистика по инфляции — она снизилась сильнее, чем ожидали аналитики. Эксперты рассчитывают, что это может убедить власти США воздержаться от дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС.

РОССИЯ: САНКЦИИ И ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Центральный банк в качестве одного из ключевых рисков видит дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений на российскую экономику. Это может привести к большему, чем ожидается, снижению потенциала российской экономики. Как следствие, вероятно ускорение инфляции и рост бюджетного дефицита. Уже сейчас он рассчитан с дефицитом до 2025 года. "Дефицит будет компенсирован внутренними заимствованиями и новым бюджетным правилом", — считает заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Речь идет о поднятии отметки отсечения в цене на нефть с 44 до 60 долларов за баррель.

Если в мировой экономике начнется рецессия, это может привести к спаду спроса на товары российского экспорта и ослаблению рубля. Риски также таит в себе рост дефицита трудовых ресурсов — чтобы закрыть кадровый голод, предприятиям придется пойти на дополнительные издержки. Если Центробанк начнет смягчать введенные ограничения на движение капитала, а импорт будет сокращаться, возможна девальвация рубля.