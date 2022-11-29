МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россияне, желающие перепланировать свою квартиру, к началу зимы получат неожиданное послабление: с 1 декабря можно установить в типовом жилье сауну, инфракрасную сауну или хаммам. Но в ряде случаев все равно придется получать одобрение, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Юрист рассказал, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ

С 1 декабря 2022 года вступают в силу поправки к приказу МЧС "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Поскольку оборудование инфракрасной или обычной сауны не содержит так называемой "мокрой точки" (труб водопровода и стока), то, по словам Кудерко, расположить ее возможно в любой части квартиры, как с жилым, так и не жилым назначением.

"Индивидуальные сауны с технической точки зрения не требуют капитальных стен, соответственно установка коробки с оборудованием не влечет перепланировки или переустройства квартиры и не требует согласования", — подчеркнула эксперт.

Сложнее, по ее мнению, обстоит дело с установкой хаммама, поскольку его принцип теплового воздействия паром предполагает подведение труб водоснабжения и в некоторых случаях канализационного стока.

"Соответственно, если иного не предусматривает конструкция хаммама, то его размещение возможно в пределах стояка водопровода по типовой планировке многоквартирного жилого дома", — убеждена Кудерко.

В случае необходимости расширения ванной комнаты за счет коридора или объединения санузла с ванной, необходимо предварительно получить разрешение на перепланировку и только после этого приступать к ремонту, заключила она.