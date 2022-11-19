МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Согласно новым правилам расчета платежей за ЖКХ, оплачивать свет, воду и газ теперь нужно только соразмерно вашему личному расходованию этих услуг. Таким образом, многие смогут сэкономить, в том числе, заплатив все положенное вовремя, рассказал агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Коба Оржония. Юрист рассказал, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ

"В сентябре этого года вступило в силу Постановление правительства № 92 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме", которое изменило правила расчета тарифов за общедомовые нужды (ОДН)", — пояснил он.

Постановление вводит новые формулы расчета, которые должны приблизить сумму платежа к фактическому потреблению плательщиком. Правила, регламентирующие новый порядок, вступили в силу этой осенью, но фактически перерасчет будет осуществляться уже в новом году.

"Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами", — убежден эксперт.

Более того, согласно постановлению, перерасчет сумм платежей происходит по окончании каждого календарного года. "Раньше это было возможно лишь в двух случаях: при принятии решения об этом на общем собрании собственников жилья или при прекращении управляющей компанией деятельности по управлению домом", — подчеркнул Оржония.

В Постановлении подробно оговаривается новый порядок расчета за каждый вид коммунальных услуг. Например, если ранее жильцы оплачивали водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды (ОДН) вне зависимости от фактических объемов потребления воды, то теперь будет учитываться только попавшая в стоки вода. Юрист объяснила, когда за должников ЖКХ будут платить соседи

Документ оговаривает новое понятие — "расчетный период". Его смогут устанавливать поставщики услуг самостоятельно: например, с 25 по 25 число. Ранее в правилах оплаты ЖКУ была указана размытая фраза "за календарный месяц". Также в платежках теперь указывается тариф, который действовал на момент передачи показаний счетчиков. Таким образом у потребителей ЖКУ появится возможность сэкономить, если они будут передавать сведения с приборов учета вовремя.

Оставшиеся изменения касаются установки нового порядка расчета платы по общему прибору учета. Теперь потребленный объем будет распределяться между всеми потребителями жилого дома, а перерасчет за прошлый год произведут в первом квартале следующего года. И если будет выявлена разница между показателями общего счетчика и суммой показаний жильцов, разницу распределяют на всех.