МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Прогнозы погоды для Европы в последние дни существенно ухудшились. От некоторых ожиданий буквально идет мороз по коже. "Прайм" задался вопросом, как такое развитие ситуации скажется на стоимости газа на европейском рынке. Должен остаться один: какую судьбу США готовят Европе

"ЗВЕРЬ ИЗ РОССИИ"

Холодный атмосферный фронт из России настигнет в начале декабря Великобританию, сообщило местное издание Daily Star. После непривычно теплой осени, которая совсем недавно радовала британцев, уже очень скоро установятся минусовые температуры, а толщина снежного покрова будет достигать "четыре дюйма".

Сотрудник профильной консалтинговой компании British Weather Services Джим Дейл рассказал изданию, что уже на текущей неделе влажная погода в стране сменится на "что-то гораздо более холодное". По его словам, в начале декабря ожидаются первые заморозки по всей Европе.

Метеорологи "боятся, что миллионы [британцев] будут застигнуты врасплох" после прошедшей осени, которая была одной из самых теплых за всю историю наблюдений, подчеркнула автор статьи Мег Джорш.

"Зверь" открыл свои глаза", — заявил Дейл.

А специалист из метеорологической компании Exacta Weather Джеймс Мэдден сказал, что текущие погодные модели сдвигаются в сторону "чего-то гораздо более холодного в начале декабря".

В свою очередь, Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) накануне изменило оценку погодной ситуации в стране со "стабильной" на "напряженную" в контексте обеспечения природным газом.

ЖУТКИЕ ОЖИДАНИЯ

Более того, на прошлой неделе другое британское медиа, The Economist, дало устрашающий прогноз, согласно которому неблагоприятные погодные условия могут привести к существенному увеличению смертности в Европе этой зимой.

В период с декабря по февраль, по информации влиятельного издания, еженедельно умирает на 21% больше европейцев, чем в период с июня по август. Авторы статьи отметили, что, хотя в прошлом изменения цен на энергоносители мало влияли на смертность, "в этом году необыкновенно выросли расходы".

The Economist поделился своими расчетами, согласно которым сравнительно теплой зимой рост смертности в Европе может ограничиться 32 тысячами случаев выше среднего исторического значения (с учетом изменений численности населения), а суровая зима способна унести в общей сложности 335 тысяч жизней дополнительно.

Впрочем, не имея объективной возможности установить зависимость между ценами на газ и печальной статистикой в Европе, издание отметило, что "точные цифры смертности по-прежнему зависят от других факторов, особенно от температуры".

Однако налицо попытка британских журналистов увязать удорожание энергоресурсов, в котором, согласно доктрине, последовательно продвигаемой в странах "евроатлантической солидарности", всегда виновата Россия, с ростом смертности в Европе.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОПРЕДЕЛИТ ПОГОДА

Странно, но буквально в середине ноября журналисты авторитетного американского делового издания Bloomberg обещали Европе предстоящей зимой температуру выше нормы и, соответственно, щадящие энерготарифы.

Выходит, прежние благоприятные прогнозы не оправдались? И в этой связи возникает еще один закономерный вопрос: что же теперь ждет цены на газ, столь необходимый для европейских домохозяйств?

"Люди еще не научились прогнозировать погоду дольше, чем на несколько дней вперед, — замечает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Поэтому с уверенностью можно сказать только то, что в Европе была аномально теплая осень, включая начало отопительного сезона. Это, разумеется, несколько снижает риски, так как к началу зимы не пришлось существенно тратить резервы, накопленные в хранилищах. Но никаких гарантий того, что температура до конца отопительного сезона не окажется ниже нормы, нет. И никто не знает, сколько этих месяцев будет — три, четыре, пять. Например, несколько лет назад был довольно теплый декабрь. Зато в феврале-марте случился антициклон "зверь с Востока" с сибирскими морозами посреди Европы".

Кроме того, как отмечает эксперт, за последние годы энергосистема Европы стала еще более метеозависимой в силу роста доли нестабильных в плане выработки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и различных проблем в традиционной генерации от атома до газа. "Это значит, что сочетание негативных погодных факторов может стать роковым для стабильной работы энергосистемы ЕС и отдельных стран блока, особенно в условиях разрушения традиционных маршрутов и механизмов поставок энергоресурсов из России, обеспечивавшей, грубо говоря, около четверти всей первичной энергии Евросоюза", — рассуждает Гривач. Стыдная тема. Европа неудачно пошутила с ценами на газ

Старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит указывает, что имеющиеся признаки указывают, по крайней мере, на нормальную зиму. "Будут относительно теплые периоды и относительно холодные периоды, как и в любую зиму, но шансы на аномально теплую зиму ниже, чем они были три недели назад", — считает он.

Смит не считает, что, к примеру, к Новому году возможно возвращение цен к 3600 долларов за тысячу кубометров. "Но такое становится более вероятным, когда мы приближаемся к концу отопительного сезона, в конце февраля или в самом начале марта, когда запасы будут на исходе, — допускает специалист. — В этот момент сильный холодный фронт может легко привести газовый рынок к абсолютному дефициту. Чем холоднее зима в декабре — январе, тем больше вероятность кризиса в феврале-марте. Запасы газа в Европе сейчас аномально высоки из-за теплой осени и отложенного начала отопительного сезона. Спрос при данном температурном режиме заметно ниже, чем в прошлые годы, но по-прежнему быстро растет при более низких температурах. Поскольку российский импорт намного меньше, чем в прошлые годы, запасы будут истощаться быстрее, чем обычно".

"На самом деле, цены на газ и во всем мире, особенно в Европе, сейчас вообще показывают необычайно высокую турбулентность, — отмечает президент Национальной ассоциации сжиженного природного газа (СПГ) Павел Сарафанников. — Поэтому тут вообще никаких прогнозов сделать невозможно. Трейдеры по ситуации действуют, и цена может кардинально измениться в один-два дня. Поэтому сейчас — никаких прогнозов. Это абсолютно какая-то неконтролируемая субстанция на сегодняшний день, предсказать которую точно никто не может".