Европе угрожает погодная аномалия из России, которая "заморозит" весь газ
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Прогнозы погоды для Европы в последние дни существенно ухудшились. От некоторых ожиданий буквально идет мороз по коже. "Прайм" задался вопросом, как такое развитие ситуации скажется на стоимости газа на европейском рынке.
"ЗВЕРЬ ИЗ РОССИИ"
Холодный атмосферный фронт из России настигнет в начале декабря Великобританию, сообщило местное издание Daily Star. После непривычно теплой осени, которая совсем недавно радовала британцев, уже очень скоро установятся минусовые температуры, а толщина снежного покрова будет достигать "четыре дюйма".
Сотрудник профильной консалтинговой компании British Weather Services Джим Дейл рассказал изданию, что уже на текущей неделе влажная погода в стране сменится на "что-то гораздо более холодное". По его словам, в начале декабря ожидаются первые заморозки по всей Европе.
Метеорологи "боятся, что миллионы [британцев] будут застигнуты врасплох" после прошедшей осени, которая была одной из самых теплых за всю историю наблюдений, подчеркнула автор статьи Мег Джорш.
"Зверь" открыл свои глаза", — заявил Дейл.
А специалист из метеорологической компании Exacta Weather Джеймс Мэдден сказал, что текущие погодные модели сдвигаются в сторону "чего-то гораздо более холодного в начале декабря".
В свою очередь, Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) накануне изменило оценку погодной ситуации в стране со "стабильной" на "напряженную" в контексте обеспечения природным газом.
ЖУТКИЕ ОЖИДАНИЯ
Более того, на прошлой неделе другое британское медиа, The Economist, дало устрашающий прогноз, согласно которому неблагоприятные погодные условия могут привести к существенному увеличению смертности в Европе этой зимой.
В период с декабря по февраль, по информации влиятельного издания, еженедельно умирает на 21% больше европейцев, чем в период с июня по август. Авторы статьи отметили, что, хотя в прошлом изменения цен на энергоносители мало влияли на смертность, "в этом году необыкновенно выросли расходы".
The Economist поделился своими расчетами, согласно которым сравнительно теплой зимой рост смертности в Европе может ограничиться 32 тысячами случаев выше среднего исторического значения (с учетом изменений численности населения), а суровая зима способна унести в общей сложности 335 тысяч жизней дополнительно.
Впрочем, не имея объективной возможности установить зависимость между ценами на газ и печальной статистикой в Европе, издание отметило, что "точные цифры смертности по-прежнему зависят от других факторов, особенно от температуры".
Однако налицо попытка британских журналистов увязать удорожание энергоресурсов, в котором, согласно доктрине, последовательно продвигаемой в странах "евроатлантической солидарности", всегда виновата Россия, с ростом смертности в Европе.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОПРЕДЕЛИТ ПОГОДА
Странно, но буквально в середине ноября журналисты авторитетного американского делового издания Bloomberg обещали Европе предстоящей зимой температуру выше нормы и, соответственно, щадящие энерготарифы.
Выходит, прежние благоприятные прогнозы не оправдались? И в этой связи возникает еще один закономерный вопрос: что же теперь ждет цены на газ, столь необходимый для европейских домохозяйств?
"Люди еще не научились прогнозировать погоду дольше, чем на несколько дней вперед, — замечает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Поэтому с уверенностью можно сказать только то, что в Европе была аномально теплая осень, включая начало отопительного сезона. Это, разумеется, несколько снижает риски, так как к началу зимы не пришлось существенно тратить резервы, накопленные в хранилищах. Но никаких гарантий того, что температура до конца отопительного сезона не окажется ниже нормы, нет. И никто не знает, сколько этих месяцев будет — три, четыре, пять. Например, несколько лет назад был довольно теплый декабрь. Зато в феврале-марте случился антициклон "зверь с Востока" с сибирскими морозами посреди Европы".
Кроме того, как отмечает эксперт, за последние годы энергосистема Европы стала еще более метеозависимой в силу роста доли нестабильных в плане выработки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и различных проблем в традиционной генерации от атома до газа. "Это значит, что сочетание негативных погодных факторов может стать роковым для стабильной работы энергосистемы ЕС и отдельных стран блока, особенно в условиях разрушения традиционных маршрутов и механизмов поставок энергоресурсов из России, обеспечивавшей, грубо говоря, около четверти всей первичной энергии Евросоюза", — рассуждает Гривач.
Старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит указывает, что имеющиеся признаки указывают, по крайней мере, на нормальную зиму. "Будут относительно теплые периоды и относительно холодные периоды, как и в любую зиму, но шансы на аномально теплую зиму ниже, чем они были три недели назад", — считает он.
Смит не считает, что, к примеру, к Новому году возможно возвращение цен к 3600 долларов за тысячу кубометров. "Но такое становится более вероятным, когда мы приближаемся к концу отопительного сезона, в конце февраля или в самом начале марта, когда запасы будут на исходе, — допускает специалист. — В этот момент сильный холодный фронт может легко привести газовый рынок к абсолютному дефициту. Чем холоднее зима в декабре — январе, тем больше вероятность кризиса в феврале-марте. Запасы газа в Европе сейчас аномально высоки из-за теплой осени и отложенного начала отопительного сезона. Спрос при данном температурном режиме заметно ниже, чем в прошлые годы, но по-прежнему быстро растет при более низких температурах. Поскольку российский импорт намного меньше, чем в прошлые годы, запасы будут истощаться быстрее, чем обычно".
"На самом деле, цены на газ и во всем мире, особенно в Европе, сейчас вообще показывают необычайно высокую турбулентность, — отмечает президент Национальной ассоциации сжиженного природного газа (СПГ) Павел Сарафанников. — Поэтому тут вообще никаких прогнозов сделать невозможно. Трейдеры по ситуации действуют, и цена может кардинально измениться в один-два дня. Поэтому сейчас — никаких прогнозов. Это абсолютно какая-то неконтролируемая субстанция на сегодняшний день, предсказать которую точно никто не может".
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