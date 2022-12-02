МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Идея "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, озвученная в начале недели, стала неожиданностью для многих и вызвала целый ряд вопросов. "Прайм" попытался разобраться, в чем основная суть инициативы. Консервы без срока годности: в судьбе "Северного потока" поставят точку

НОВЫЙ СТАРЫЙ СОЮЗ

Создание "тройственного газового союза" обсудил в конце ноября президент России Владимир Путин с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в ходе встрече в Кремле. Речь шла о триумвирате, поскольку идея учитывает участие Узбекистана.

Однако сама идея обозначенного трехстороннего сотрудничества вызвала вопросы у журналистов, экспертов и наблюдателей.

Казахстанский лидер на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным в тот же день заметил, что "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

Буквально на следующий день последовали дополнительные комментарии российской и казахстанской сторон. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил: "И Россия, и Казахстан, и Узбекистан, еще с советских времен у нас фактически единая газотранспортная система. У нас есть большой потенциал взаимного сотрудничества в этой части, в том числе и по поставкам газа, его переработке, что в принципе уже делается, по поставкам на другие экспортные направления". В свою очередь, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай уточнил, что "тройственный союз" создается "с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана".

Развитое взаимодействие России с Казахстаном и Узбекистаном в сфере поставок природного газа — далеко не новость. Так, российские "Лукойл" и "Газпром" являются основными поставщиками "голубого топлива" в Узбекистане: "Лукойл" перепродает часть объемов узбекскому подразделению "Газпрома", которое, в свою очередь, отправляет их в Киргизию. Также "Газпром" ежегодно закупает до 10 млрд кубометров газа у Казахстана.

И это неудивительно: система трубопроводов, связывающая три страны, проектировалась и создавалась во времена ударных пятилеток — когда все три были республиками Советского Союза.

НА ВОСТОК

"Интерес России в этой схеме очевиден, — указывает член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. — На фоне падения экспорта в западном направлении нужно срочно увеличивать поставки на восток, прежде всего, в Китай, где потребление будет стремительно расти по мере снижения доли угольной генерации в рамках энергоперехода". Стыдная тема. Европа неудачно пошутила с ценами на газ

Специалист напоминает, что к 2040 году в Китае ожидается увеличение ежегодного потребления природного газа (которое сейчас составляет 380 млрд кубометров) почти вдвое и превысит 660 млрд кубометров.

Идея "газового союза" может означать возвращение к замышлявшемуся ранее, в 2015 году, маршруту будущего газопровода, который сегодня известен как "Сила Сибири — 2", допускает эксперт. "Тогда он назывался "Алтай" и должен был бы проходить в непосредственной близости от российско-казахстанской границы, — уточняет Коптев. — Потом от этого варианта отказались в пользу маршрута через Монголию. Однако строительство по этому маршруту сопряжено с серьезными техническими сложностями — в частности, придется преодолевать гористую местность с высоким риском сейсмических проявлений. Транзит российского газа через Казахстан организовать с технической точки зрения проще, тем более что по территории республики уже проходит газопровод Туркменистан — Китай".

"На первом этапе дело будет касаться, как я понимаю, обеспечения собственно внутренних рынков Узбекистана, Казахстана и Киргизии, — рассуждает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Нужно понимать, что в Киргизии уже газотранспортная часть системы принадлежит "Газпрому" и, соответственно, "Газпром" так или иначе обязан будет снабжать критически значимых потребителей. Что касается Узбекистана, то у него есть собственные проблемы. Газа, который добывается в республике, с трудом хватает для внутреннего рынка, поставки на экспорт постоянно сокращаются".

Схожая проблема — в Казахстане, уточняет эксперт. "Там не сегодня-завтра начнутся проблемы с обеспечением внутреннего рынка. Соответственно, будет сокращаться экспорт. — говорит Правосудов. — Уже сейчас часть газа на север Казахстана поставляет "Газпром". Поэтому схема будет, скорее всего, следующая. Каким-то образом будет сформирован общий баланс этих республик. Тем более что у них есть транспортное соединение с Россией и соединение с Китаем. Поскольку есть проблема с экспортом в Китай, особенно в зимнее время, когда газ наиболее востребован, и он также нужен и на внутреннем рынке, то именно внутренний рынок поглощает его практически весь. И Россия может помочь им в решении проблем".

Что касается сроков реализации такого проекта и объемов поставок по вероятному новому маршруту, то о них, по мнению Коптева из ИртТЭК, говорить рано. "Реакция президента Токаева на предложение Владимира Путина была довольно сдержанной, — замечает эксперт. — А официальные лица в Казахстане тут же поспешили заявить, что территория страны не будет использована для обхода антироссийских санкций. Так что до того, как делать прогнозы, я бы подождал, пока идея наполнится реальным содержанием".

Многие эксперты считают, что реализация идеи поставок газа на Восток через Среднюю Азию станет для России альтернативой "Северного потока-2", а в перспективе российский газ может поступать не только в Китай, но и в Индию и Пакистан. Через 5-10 лет рынки этих стран могут стать очень привлекательными, а Индия и вовсе может стать "новым Китаем" по темпам роста потребления газа. Не исключено, что в том или ином виде российский природный газ будет попадать и на рынки Европы — например, через турецкий хаб. Если, конечно, останутся свободные объемы.