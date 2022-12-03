МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. По данным Росстата инфляция с начала года превысила десять процентов, а значит тысяча рублей в январе и сейчас "стоят" по-разному: на ту же сумму купить сейчас можно меньше. О том, как можно защититься и спасти деньги от инфляции, рассказала "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Аналитик назвал вклады, от которых стоит держаться подальше

Больше всего подвержены обесцениванию накопления "под матрасом" — это общеизвестный факт, отметила она. В сложной экономической ситуации нелегко принять решение о том, куда отправить деньги "работать", чтобы они приносили своему владельцу доход и не обесценились. Учитывая, что погоня за сверхприбылью может привести в лапы к мошеннику, а сложные инструменты инвестирования требуют специальных знаний и опыта, лучше рассматривать консервативные и наиболее надежные способы сбережения денег от инфляции, считает эксперт.

Банковские вклады являются самым популярным из способов сохранения средств, отметила Дайнеко. Значительная прибыль тут не обеспечена, однако догнать инфляцию — вполне реально, особенно если вы выбираете вклад с капитализацией (когда начисленные проценты присоединяются к телу вклада-"сложный процент"), сказала она.

"Рассчитать доходность по вкладу и выбрать подходящий не сложно: сделать это можно самостоятельно или с помощью специальных калькуляторов на сайтах банков. При этом выбор условий по вкладам разнообразен: доходность в большинстве зависит от срока, суммы и возможности на снятие/пополнение средств", — сказала эксперт.

Также традиционно недвижимость считается менее рискованным и стабильным объектом для вложения средств и инвестирования, отметила Дайнеко. Приобретение недвижимости — долгосрочное вложение, в том числе с возможностью получать дополнительный пассивный доход от сдачи помещения или квартиры в аренду.

Помимо этого, Дайнеко предложила обратить внимание и на ИИС — индивидуальный инвестиционный счет. Россиян предупредили, какие счета в банке лучше закрыть

"ИИС позволяет его владельцу приобретать ценные бумаги (получать купонный доход), а также получать дополнительный доход в виде налогового вычета. Но для его получения можно иметь только один ИИС и первые три года нельзя снимать деньги. Если ИИС закрыть раньше срока, то все полученные налоговые вычеты потребуется вернуть обратно в бюджет", — рассказала она.

Говоря о ценных бумагах, эксперт также акцентировала внимание на облигациях. Они бывают государственными и корпоративными. "Облигации федерального займа (ОФЗ) выпускает Минфин России, это самые безрисковые долговые бумаги. Ценные бумаги всегда можно продать, а доходность может быть выше, чем по вкладам", — добавила Дайнеко.

Наконец, в качестве эквивалента денег и как способ сохранения средств в долгосрочной перспективе, люди традиционно рассматривают золото и серебро. Приобрести их можно в слитках или монетах, но тут потребуется правильное хранение и сохранность сопровождающих слиток документов, подчеркнула Дайнеко. В качестве альтернативы физическому металлу эксперт предложила обезличенные металлические счета (ОМС), на которые можно приобретать драгметалл без указания его индивидуальных признаков (количество слитков, проба, производитель, серийный номер и прочее). Быстро заработать на ОМС не получится, но в долгосрочной перспективе — возможно. Помимо золота и серебра, таким образом можно приобретать палладий и платину. Металлические счета не подпадают под страхование вкладов, и подобная услуга доступна не во всех банках, добавила эксперт.

Подводя итог, Дайнеко еще раз напомнила, что не стоит "складывать все яйца в одну корзину", и следует хорошо понимать риски и наличие или отсутствие гарантий по сохранению накоплений. "Необходимо помнить, что легких и быстрых денег не бывает, высокая и гарантированная доходность, агрессивная реклама, отсутствие информации о рисках, неясность/непрозрачность и гарантия сверхприбыльности — повод задуматься о целесообразности таких вложений, поскольку высок риск попасть на удочку мошенника, "инвестировать" в финансовую пирамиду. На начальном этапе нужно выбирать понятные, прозрачные и наименее рискованные инструменты для сохранения средств", — подытожила эксперт.