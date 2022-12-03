МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В начале декабря евро перешел к укреплению относительно рубля и доллара на фоне роста курса единой европейской валюты на международном рынке. Как объяснил в беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, это связано с усилением падения "американца" после заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла, что американский регулятор может замедлить темпы повышения ставки уже в декабре. Исход "Великого доллара": где сейчас прячутся деньги россиян

"Вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивается рынками с вероятностью 80,6%", — добавил эксперт.

После этого заявления евро к рублю пробил ключевое сопротивление 64,15 рублей и при сохраняющейся нисходящей динамике индекса доллара может продолжить восстановления до 70 рублей до конца уходящего года.

"Успех покупателей евро будет зависеть от итогов заседания ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Если индекс доллара 14 декабря резко развернется вверх, то курс евро к рублю вернется к уровню 62,50 рублей за евро", — рассуждает Антонов.

Текущее укрепление евро к мировым валютам, включая рубль, невозможно назвать восстановлением, добавил специалист. Евро — это главный аутсайдер года на валютном рынке.

Так, к 5 декабря с начала года евро потерял 23,2% своей стоимости к рублю и 7,48% стоимости к доллару. Среди всех резервных и ключевых валют мира именно единая валюта может испытывать наибольшие форс-мажорные угрозы, включая рецессию в ЕС, дальнейший обвал евро и даже распад еврозоны. До конца года евро будет на 3-4 рубля дороже доллара.