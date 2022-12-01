МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Фондовые индексы в этом году вели себя непредсказуемо, а в последние месяцы и вовсе были склонны к депрессии. "Прайм" выяснил, чего ожидать от рынков в декабре 2022 года, будет ли традиционное новогоднее ралли и какие инвестиционные инструменты выглядят перспективными в оставшиеся дни уходящего года. Пенсии, ЖКХ и ОМС: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

ПОЛОЖЕНИЕ НЕПРОСТОЕ

Текущий год оказался непростым как для российской экономики, так и для российских инвесторов. Многие привычные схемы движения рынков были сломаны, причем не только в России. Пока одни строят прогнозы на 2023 год, другие задаются вопросом — можно ли потратить с пользой оставшееся время 2022 года и вложить деньги с прибылью?

Чтобы понять, ждет ли рынок в декабре новогоднее ралли, стоит присмотреться к политике Федрезерва США. Агрессивное повышение ставок в течение года привело к коррекции, теперь ситуацию будет определять принятое на заседании 14 декабря решение. Большинство экспертов сходятся во мнении, что до конца года как минимум Соединенные Штаты и другие западные государства не откажутся от политики повышения ключевых ставок центральных банков. А это означает, что фондовый рынок в западных странах будет оставаться в депрессивном состоянии.

Это не может не сказаться и на российском рынке. С одной стороны, прогнозы западных аналитиков относительно обвала экономики России не оправдались. Теперь даже на Западе признают, что Россия закроет 2022 год с неплохими результатами. С другой, из-за сложностей с импортом и недостаточной глубины импортозамещения в предыдущие годы проблемы возможны, и инвесторы не могут не закладывать эти риски.

НАДЕЖДА НА РАЛЛИ

Тем не менее, надежды на декабрьское ралли сохраняются — ноябрь завершается нейтрально, но рынки чутки к любым сигналам. Позитив могут принести, к примеру, новости об изменении "ястребиной" политики ФРС на "голубиную" или смягчении ковид-ограничений в Китае. Что касается рисков, ухудшение геополитической ситуации моментально отразится на рынке его существенным снижением. Поэтому строить стратегию сейчас необычайно сложно.

"Наш базовый прогноз по индексам Мосбиржи и РТС на конец 2022 года составляет 2478 и 1124 пунктов соответственно, — делится ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. — Таким образом, мы ждем роста первого индекса с текущих уровней примерно на 13,7% и символического снижения второго. Разница в предполагаемой динамике индексов Мосбиржи и РТС обусловлена как ожиданиями заметного роста курса доллара к концу года примерно до 66 рублей, так и ожиданиями роста рынка акций РФ в нейтральной валюте. Наш базовый сценарий предполагает установление потолка цен на морской экспорт российской нефти на уровне 60-65 долларов за баррель, а также рост котировок Brent в область 92 доллара за баррель к концу года. Такой сценарий вкупе с признаками успешной адаптации российского нефтяного экспорта к ограничениям ЕС должен оказать поддержку российскому рынку акций". Исход "Великого доллара": где сейчас прячутся деньги россиян

В декабре рынок может попытаться изобразить небольшое "ралли" и пройти через 2250 пунктов вверх, согласен Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Важными драйверами роста рынка способны выступить цены на нефть и природный газ. ОПЕК+ в очередной раз, 4 декабря, обсудит квоты, и мы не ожидаем, что они будут увеличены, поскольку баррель и так подешевел. А 5 декабря ЕС грозился ввести эмбарго на российскую нефть, что может усилить неопределенность относительно поставок и повысить котировки фьючерсных контрактов". В результате в декабре могут пользоваться повышенным спросом акции экспортеров сырья, особенно — бумаги газодобывающих компаний из-за наступления европейской зимы, делает вывод эксперт.

Он сохраняет ожидания умеренного ослабления рубля в сторону 65 за доллар США. При реализации такого сценария бумаги компаний, ориентированных на валютную выручку, будут в приоритете.

Еще одним фактором в пользу роста рынка в декабре служат дивиденды, обращает внимание специалист. "Выплаты акционерам от нефтяных компаний могут быть реинвестированы в рынок, и, учитывая очень низкую ликвидность рынка в последние месяцы, приход свежих денег кратно превзойдет дневные обороты, а это драйвер роста цен на акции", — рассуждает он.

Также инвесторы будут следить за банковским сектором, уверен Зельцер. "Сбербанк возобновил публикацию финрезультатов, и если подтвердится положительная тенденция октября по чистой прибыли, то весь финансовый сектор приободрится, а за ним — и "широкий" рынок двинется вверх", — прогнозирует он.

КАНДИДАТЫ В ФАВОРИТЫ

Эксперты назвали бумаги, которые, по их мнению, покажут наилучшие результаты. "Свою роль может сыграть общая дешевизна отечественного рынка акций и его низкая ликвидность, которая даст толчок мощному росту в случае появления драйверов для этого, — полагает Сыроваткин из "Открытие Инвестиции". — Наш сбалансированный модельный портфель состоит из акций "Самолета", "Лукойла", МТС, "Русала" и "Распадской". Мягкие и твердые: на какие валюты нужно потратить свои сбережения

"Акции "Сбера" в списке наших фаворитов на фоне ожидания сильной отчетности за ноябрь, которая будет опубликована в начале следующего месяца", — полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Она также выразила надежду, что банк сможет вернуться к дивидендным выплатам в 2023 году. Интересны и акции "Полюса". Несмотря на все введенные санкции против экспорта золота из России, бумаги компании остаются сильно недооцененными. Высокая рентабельность бизнеса позволяет "Полюсу" зарабатывать даже в случае продажи продукции с дисконтом. Учитывая наличие экспортной лицензии и высокого спроса на физическое золото во всем мире, стоит ожидать хороших результатов компании по итогам 2022 года, учитывая все сложности, через которые прошел "Полюс" в этом году.

Аналитик назвала сильным и бизнес МТС — она ждет, что компания в дальнейшем представит дивполитику и останется привлекательной дивидендной историей. По итогам года МТС выплатит около 28 рублей на акцию. "Из менее ликвидных акций предпочтение отдаем бумагам ТМК. Высокий спрос на продукцию, а также снижение конкуренции после падения импорта из западных стран позволит компании продемонстрировать сильные финансовые результаты. Рассчитываем, что ТМК может порадовать инвесторов дивидендами в следующем году", — говорит она.