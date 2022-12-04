МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Далеко не всегда работодатели добросовестно перечисляют положенные взносы за работников в Пенсионный фонд. Впоследствии при расчете пенсии, это может привести к тому, что вы недосчитаетесь положенной суммы. Чтобы не допустить этого, следует регулярно проверять перечисления на сайте фондов или на сайте налоговой инспекции в личном кабинете, рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Пенсии, ЖКХ и ОМС: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Работодатель должен осуществлять начисления на фонд заработной платы а затем перечислять в Пенсионный фонд (ПФП) — 22%, Фонд социального страхования (ФСС) — 2,9% плюс от несчастных случаев от 0,2 до 8,5% в зависимости от условий труда и Фонд медицинского страхования (ФОМС) —5,1%.

Так, если заработная плата работника составляет 50 тысяч рублей в месяц, то отчисления в ПФР должны составить 11 тысяч рублей в месяц. Есть условия для применения пониженных тарифов, например, для субъектов малого и среднего бизнеса — тариф общих взносов 15%, и для IT компаний сейчас взносы в фонды составляют 7,6%. Отчисления работодатель осуществляет за счет собственных средств.

"В настоящее время на портале Госуслуги в личном кабинете через услугу "извещение о состоянии лицевого счета" можно запросить информацию о счете, баллах и стаже, и страховщике, у которого находится накопительная часть пенсии гражданина", — напомнила эксперт.

Но лучше, по ее словам, обратиться лично в регионально отделение ПФР, либо в МФЦ, где можно подать заявление и получить справку с вышеуказанной информацией. После получения справки, можно сверить данные, которые по расчетам гражданина должны быть отражены на личном лицевом счете.

"Пенсионный фонд с 1 января 2023 года будет предоставлять информацию и о социальных начислениях, и о выплатах — на сайте ПФР появится новый раздел о Фонде социального страхования (ФСС)", — уточнила Григорьева.